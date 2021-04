Espanjan ulkopoliittisen Elcano-instituutin maaliskuussa tekemä selvitys toteaa, että ”jokainen, joka näitä lukuja katsoo, huomaa miten vaikea on ymmärtää rahojen jakautumista eri maiden ja ohjelmien välillä”.

Instituutin laskelmien mukaan Espanja olisi saamassa Next Generation EU -elpymisrahastoista noin 155 miljardia euroa avustuksina ja lainoina, vaikka maan hallitus puhuu noin 140 miljardista eurosta vuosille 2021–2023.

Instituutin tutkijat huomauttavat, että EU:n elpymistukipaketin kooksi ilmoitettu 750 miljardia euroa perustuu vuoden 2018 reaalihintatasoon.

Laskettuna tämänhetkisellä hintatasolla paketin todellinen koko on heidän mukaansa runsaat 800 miljardia euroa.

Lisäksi käytössä on muita rahastoja pandemian talousvaikutusten hoitoon. Kaikkiaan jaossa on tämän vuosikymmenen aikana jopa noin 2 000 miljardia euroa, josta suoraa lahjarahaa on yli 400 miljardia nykyisellä hintatasolla, instituutti laskee.

Elpymistuen jakokriteerit on hakattu kiveen. On sovittu, että ensimmäiset 70 prosenttia jaetaan vuosien 2015–2019 työttömyysasteen, käänteisen bkt:n ja väkiluvun perusteella ja loput 30 prosenttia ottaen huomioon kunkin maan bkt:n supistuminen vuosina 2020–2021.

Näiden kriteerien mukaan Suomen osuus elvytyspotista on aluksi 0,71 prosenttia ja laskenee siitä vielä.

Suomen rahoitusosuus on kuitenkin normaali EU-osuus, eli yli kaksinkertainen. Espanja taas saa potista ainakin 20 prosenttia ja rahoittaa siitä osuutenaan noin 12 prosenttia.

Espanjan talousministeri, EU:n komission entinen budjettipäällikkö Nadia Calviño on elvytyspakettiin erittäin tyytyväinen, mutta Suomessa se aiheuttaa närää.

Espanja on kärsinyt pandemiasta selvästi Suomea pahemmin, mutta kun katsoo Suomen kivuliasta talouskasvua ja velkaantumista viime vuosina, niin voi syystä kysyä meneekö tämä nyt ihan oikein.

Etelä-Euroopassa Suomi liitetään itsestäänselvästi pohjoisen rikkaisiin maihin, joilla on rahkeissa varaa. Kuitenkin Suomi ottaa pandemian takia asukasta kohden laskettuna yhtä paljon uutta velkaa kuin Espanjakin.

EU-elvytys tuo joillekin hallituksille rahaa lyhyessä ajassa niin valtavasti, että sille on vaikea löytää tuottavia kohteita. Samalla se poikii Suomessa poliittisia vaikeuksia ja koetaan epäoikeudenmukaiseksi.

Suomi on kovin ohut siivu tässä jättipotissa, joten asian luulisi olevan korjattavissa pikkuruisilla parin-kolmen miljardin rukkauksilla. Mutta ei se korjaannu pyytämättä.