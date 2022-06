Kuva: Outi Järvinen

Sanna Marinin (sd) hallituksella on elo-syyskuun vaihteessa vaalikauden viimeinen budjettiriihi.

Ajat ovat sen verran poikkeukselliset, että talouspolitiikassakin ollaan vielä vaalikauden loppusuoralla isojen kysymysten äärellä. Inflaatiopiikki järsii poikkeuksellisella tavalla ostovoimaa, ja samalla talouden kasvunäkymät ovat aiempaa vaimeammat.

Valtio ei voi kaikkia inflaation kolhuja paikata. Jos kolhuja paikkaillaan, kyse on tavallaan siitä, miten taakanjakoa halutaan yhteiskunnassa tehdä.

Keväisistä kehysriihistä jäävät yleensä erityisesti verolinjaukset syksyn budjettiriiheen pureksittavaksi.

Esille on noussut, voitaisiinko inflaation järsimää ostovoimaa ja syheröisiä työmarkkinavääntöjä helpottaa palkkaverotuksen keventämisellä.

Ratkaisuihin liittyy kaksi isoa kysymystä: tehokas mittaluokka ja veroporkkanan teho työmarkkinakentillä.

Alijäämät julkisesta taloudesta eivät ole kadonneet mihinkään. Palkkaverotuksen mahdollinen alentaminen tietäisi veroruuvin kiristämistä muualla, menojen karsimista tai lisävelan ottamista.

Jos halutaan tehdä palkkaverotukseen alennuksia, joilla tässä tilanteessa olisi aidosti merkitystä ostovoiman kannalta, ollaan nopeasti miljardiluokassa.

Karkeasti voi ajatella, että tasaisella yhden prosenttiyksikön palkkaverotuksen laskulla olisi noin miljardin euron hintalappu valtiolle.

Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistin Mikael Kirkko-Jaakkolan mukaan yhden prosenttiyksikön veronalennuksen hintalappu nousee yli miljardin euron, jos kevennys koskee palkkatulojen ohella muitakin ansiotuloja, eli lähinnä myös eläkkeitä.

On lisäksi hyvä huomata, että palkansaajan palkkaverotuksen kokonaistasoon vaikuttavat myös sosiaaliturvamaksujen muutokset.

Joka tapauksessa esimerkiksi miljardin euron veroliike olisi merkittävä siirto. Keskituloiselle 3500 euroa kuukaudessa tienaavalle jäisi käteen 35 euroa enemmän kuukausipalkasta.

Olennaista on kuitenkin huomata, että kaikkia kolhuja tällainenkaan veromuutos ei vielä paikkaisi. Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien reaaliansiot laskivat 2,7 prosenttia tammi-maaliskuussa vuodentakaiseen verrattuna.

Kunta-alan työriita umpisolmussa

Vaatii suurta tarkkuutta löytää nyt työmarkkinoilla tasapainoisia ratkaisuja ostovoiman ja kustannuskilpailukyvyn näkökulmasta. Vauhdikkaan inflaation keskellä riskejä palkkainflaatiokierteestä voi ajatella olevan.

Verorohdot voisivat auttaa tasapainoisten ratkaisujen löytymisessä työmarkkinoilla. On kuitenkin hyvä kysymys, voivatko kunta-alan työriidan solmut tälläkään aueta. Kunta-alalla työntekijäjärjestöt ovat vaatineet yli yleisen linjan tulevaa palkkaohjelmaa ja palkkasuhteita työmarkkinoilla ei veromuutoksilla voida ratkoa.

Muutama viikko sitten hoitajaliitot Tehy ja Super hylkäsivät sovintoehdotuksen kunta-alan työriidassa. On ollut esillä voisivatko muut kunta-alan neuvotteluosapuolet paitsi hoitajaliitot saada nyt tehtyä sopimukset. Tällaistakaan ratkaisua ei ole toistaiseksi ollut näköpiirissä.

Iso kysymys on, miten on ehkäistävissä se, ettei kunta-alan umpisolmu räjäytä koko työmarkkinapakkaa levälleen ja ratkaisut voidaan ennemmin tai myöhemmin löytää. Suomen talousnäkymien kannalta on keskeistä, mitä työmarkkinaväännöissä tapahtuu lähikuukausina.

