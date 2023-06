Suomen liittyminen puolustusliitto Natoon tarkoittaa Ilmavoimille muun muassa oman johtamisjärjestelmän yhteensovittamista Naton järjestelmien kanssa, kertoo Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen.

”Menetelmällisesti se on varsin helposti tehtävissä. Oma johtamisjärjestelmämme, joka on kansallista tuotantoa, on Nato-yhteensopiva. Suurin asia on saada hyväksynnät tiedonvaihdolle, eli miten salauslaitteet saadaan hyväksytettyä, ja minkälaisia palomuureja siellä on. Sitten tietoa voidaan vaihtaa”, toimittajia mediatilaisuudessa Satakunnan Lennostossa viime viikolla tavannut Keränen selvittää.

Monelta osin Ilmavoimat on jo Nato-yhteensopiva.

”Vuonna 2004 luovuimme kansallisesta datalinkistä, ja menimme [Nato-standardiin] Link 16 -järjestelmään. Samaan aikaan otimme käyttöön ns. imperial-yksiköt (nopeudet solmuina, korkeudet jaloissa) ja vaihdoimme ilmailufraseologian englanniksi.”

Ilmavoimien kansainvälinen yksikkö taas meni Naton suorituskykyevaluointiin ensimmäisenä puolustusliiton ulkopuolisena maana.

Yhteistoimintaa. Suomalainen F/A-18 Hornet -kalusto tankilla Saksan ilmavoimien Airbus A400M Atlas -koneella maaliskuussa 2023. Kuva: NATO

Jäsenyysprosessin myötä Ilmavoimat on saanut Natolta raportin siitä, mikä toimii hyvin ja mitä on syytä parantaa.

”Hyvää meillä on integroitu, monikerroksinen ilmapuolustusjärjestelmä, osaaminen ja lentokalusto. Erityisen hyvä asia on hyppäys F-35-järjestelmään”, Keränen selvittää.

Puutteita Ilmavoimissa on kansainväliseen toimintaan valmistautumisessa. Ilmavoimilta puuttuu kyky keskittää suurempia sotilasosastoja Naton yhteisoperaatioihin.

”Tarkastelemme, miten tämä saadaan ratkottua, että meillä on oikeasti kyky keskittää joukkoja kv-operaatioihin.”

Keränen on aiemmin pohtinut suuremman kuljetuskonekaluston tarvetta. Hän painottaa kuitenkin, että harkinta asiassa kuuluu pääesikunnalle ja logistiikkalaitokselle. Mahdollista on myös, että asia ratkaistaan ostopalveluna tai yhteistyöllä kumppanimaiden kanssa.

Fakta Juha-Pekka Keränen Syntynyt 1968 Kenraalimajuri, toiminut Ilmavoimien komentajana vuodesta 2022 Aiemmin muun muassa MiG-21BIS- ja F-18-lentäjä, Satakunnan lennoston komentaja sekä Ilmavoimien esikuntapäällikkö

Ilmavoimien nykyinen kuljetuskonekalusto sekä Maavoimien helikopterit tullaan varustamaan Nato-yhteensopivalla omatunnuskyselijällä (IFF, identification friend or foe), joka puuttuu niistä tällä hetkellä. Myös Link 16:n integrointia tähänkin kalustoon harkitaan.

Lentotunteja Ilmavoimien lentäjillä tulee Nato-vaatimuksia vähemmän, mutta siihen on maantieteellinen syynsä.

”Pystymme toimimaan varsin kustannustehokkaasti, koska harjoitusalueet ovat erittäin lähellä. Kun lähdemme ilmaan täältä Pirkkalasta, olemme viidessä minuutissa toiminta-alueella.”

F-35-kalusto tuo mukanaan entistä suuremman simulaattorimäärän, ja tulevaisuudessa niillä lentäminen lisääntyy jo osin siksikin, että tiettyjä uuden koneen kyvykkyyksiä ei haluta ilmassa esitellä. Varsinaisten lentotuntien määrä ei vähene.

Kumppanit. Ruotsin Gripen C, Ilmavoimien F/A-18 Hornet sekä Yhdysvaltain ilmavoimien F-15E Strike Eagle Arctic Challenge Exercise 23 -lentotoimintaharjoituksessa Satakunnan Lennostossa 31.5.2023. Kuva: PASI LIESIMAA

Keräsen mukaan Ilmavoimat on teknisesti hyvällä tasolla, mutta vielä ei ole tarkkaa päivämäärää sille, milloin järjestelmien Nato-akkreditointi valmistuu.

”Eniten opeteltavaa meillä on suunnittelussa, sillä emme ole tehneet yhteistä operatiivista suunnittelua Naton jäsenenä.”

Jäsenyyden myötä Puolustusvoimat tarvitsee lisää henkilöstöä, ei ainoastaan kansainvälisiin esikuntatehtäviin, vaan myös tukemaan Suomessa mahdollisesti lisääntyvää kansainvälistä harjoitustoimintaa.

”Meidän pitää opettaa Natolle, miten Suomi toimii, eli miksi pystymme operoimaan omista tukikohdistamme Venäjän tulenkäytön alla ja miksi meidän ei tarvitse vetää hävittäjiä alueelta pois sekä miten huomioimme omassa taktiikassamme ilma-maa-meriyhteistoiminnan.”

Aiemmin keväällä pohjoismaisten ilmavoimien komentajat tekivät aiejulistuksen maiden ilma-aseen käyttämisestä yhtenä joukkona.

”Se ei tarkoita, että ilmavoimat menevät yhteen”, Keränen painottaa.

”Meidän osaltamme se tarkoittaa, että pyrimme rakentamaan yhteisen johtamisjärjestelmän ja kaikille yhteisen tukeutumisjärjestelmän. Jotta osaamme toimia yhdessä, pitää olla yhteinen tilannekuva.”