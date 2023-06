KD:n eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto hyväksyivät lauantaina puolueen osallistumisen Petteri Orpon (kok) hallitukseen.

KD:n puoluevaltuusto esittää puolueen puheenjohtajaa Sari Essayahia uuden hallituksen maa- ja metsätalousministeriksi.

Puoluevaltuuston puheenjohtajan Riitta Kuismasen mukaan liikunta-, urheilu ja nuorisoministeristä päätetään myöhemmin. KD jakaa tämän salkun RKP:n kanssa.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mukaan Essayhin valinta ministeriksi oli yksimielinen.

Sekä Kuismasen että Östmanin mukaan KD:n kädenjälki näkyy hallitusohjelmassa.

”Saimme vastuullisuutta taloudenhoitoon, haastavan taloustilanteen keskellä kyettiin turvaamaan myös heikompien asemaa. Hallitusohjelmaan saatiin myös perheiden toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja”, Kuismanen totesi KD:n tiedotustilaisuudessa.

Essayah kuvailee valintaansa ministeriksi suureksi kunniaksi.

”Aina kun kasataan neljän puolueen hallitusta, niin kompromisseja joudutaan tekemään. Eivät esimerkiksi nämä talouden sopeuttamistoimet ole mitään mukavia kenellekään”, hän kommentoi.

Essayahin mukaan puolueen alkuperäisenä tavoitteena oli nimenomaan päästä hallitukseen, ja nyt siinä onnistuttiin.

"Hallitusneuvotteluiden aikana oli hyöty siitä, että tehtiin perinpohjainen työ valmisteluissa. Arjen ja järjen ääni tuli KD:n kautta.”

Hänen mukaansa KD valitsi maa- ja metsätalousministeriön oppositiossa tekemänsä työn takia.

”Kaksi edellistä vaalikautta KD on ollut ainut puolue, joka on tehnyt maataloudesta välikysymyksen. Meille on ollut suuri huolenaihe, miten suomalainen maatalous ja elintarvikeketju pärjäävät.”

Essayah nostaa esimerkiksi politiikan muutoksesta EU:n ennallistamisasetuksen ja muistuttaa, että KD kuuluu Euroopan parlamentissa EPP-ryhmään, joka on ajanut asetuksen kaatamista.

”Maatalouspolitiikka ei ole vain tukiaispolitiikkaa, vaikka näin monesti annetaan ymmärtää. On todella tärkeä, että oikeudenmukaisuus säilyy ja pystytän ajoissa vaikuttamaan."