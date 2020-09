Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo tiedotteessaan uskovansa, että kannabis jonain päivänä laillistetaan Suomessa.

”Seurasin suurella mielenkiinnolla vihreiden puoluekokousta viikonloppuna ja on aivan selvää, että kannabiksen mahdollisesta laillistamisesta on käytävä kunnon keskustelu. Asiantuntijoiden näkökulmia tarvitaan puolesta ja vastaan, mutta nythän näyttää siltä, että THL on siirtynyt kannattamaan laillistamista”, Kärnä sanoo.

Tarkalleen ottaen THL on puhunut kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta eli dekriminalisaatiosta, mikä ei ole sama asia kuin laillistaminen.

”Olen myös vakuuttunut, että kannabis tulee lailliseksi jossain vaiheessa. Kysymys onkin siitä, haluaako Suomi ajelehtia tässä virrassa vain mukana vai olisiko etumme olla eturintamassa? Minulla on asiaan liittyen myös duubioita, mutta tutkimustieto näyttäisi tukevan ajatusta kannabiksen laillistamisesta”, Kärnä jatkaa.

Hän toivoo eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua päihdepolitiikasta.

”Meillä on paljon polttavia kysymyksiä, joista olisi hyvä keskustella eduskunnassa. Alkaa näyttää vahvasti siltä, että Alkon monopoli on tullut tiensä päähän aivan jo pelkästään EU:n säädösten takia. Miten tästä tulisi mennä eteenpäin? Samoin olisi hyvä keskustella, kuinka Suomi suhtautuu nuuskaan, jota myydään oikeastaan kaikissa naapurimaissamme eri nimikkeillä. Minkä ihmeen takia haluamme antaa verotulot nuuskasta muille maille ja hoitaa haitat täällä sitten itse? Eihän tällaisessa ole mitään järkeä”, Kärnä sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa Kärnälle Twitterissä, että tällainen keskustelu lienee luvassa syksyn aikana.

”Keskustelunaloite kansallisesta päihdepolitiikasta jätettiin keväällä ennen koronakriisiä. Ymmärtääkseni puhemiesneuvostossa on ollut jonkinlaista ymmärrystä sitä kohtaan, että keskustelu olisi syytä käydä jossain vaiheessa syksyllä”, Arhinmäki tviittaa.

Kärnä seurasi vihreiden puoluekokousta aktiivisesti Twitterissä viime viikonloppuna ja havainnoi muun muassa, että kannabis on teema, jonka vihreät ”omistavat”.

Kannabiksesta keskusteltiin vilkkaasti julkisuudessa viime syksynä, kun kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa koskeva lakialoite keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia eduskuntaan etenemiseksi.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo linjasi tuolloin, että vihreät kannattaa dekriminalisaatiota kaikkien huumeiden käytön osalta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puolestaan sanoi Uudelle Suomelle pitävänsä kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista hyvänä ideana. Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi olevansa henkilökohtaisesti kannabiksen käytön dekriminalisoinnin kannalla.

Tuolloinen pääministeri Antti Rinne (sd) linjasi, ettei hänen kaudellaan tule kannabista koskevaa lakiesitystä.

Vihreiden puoluekokous kannattaa tuoreessa linjauksessaan laajan selvityksen tekemistä kannabislainsäädännön uudistamisesta Suomessa. Puoluekokous teki asiasta päätöksen sunnuntaina.

Kärnän lausunto on siinä mielessä yllättävä, että keskustan riveistä on suhtauduttu hyvin kielteisesti ajatukseen kannabiksen käytön dekriminalisoimiseen, puhumattakaan laajempaan vapauttamiseen.

