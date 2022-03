Ukrainan naapurimaa Moldova on vaarassa luhistua Ukrainan sodan seurausten alle, varoittaa maan ulkoministeri Nicu Popescu. Asiasta kertovat Euractiv ja Politico.

Moldovassa on noin 2,6 miljoonaa asukasta. Maahan on saapunut yli 230 000 sotaa pakenevaa ukrainalaista, joista 113 000 on edelleen Moldovassa, Popescu kertoo medialle viikonloppuna.

Popescun mukaan Moldova ei pian pysty tarjoamaan suojaa ja hoivaa kaikille sotaa pakeneville. Ministeri odottaa pakolaismäärän vain kasvavan.

”Moldova on hyvin, hyvin tiukassa paikassa”, hän sanoo.

”Lähestymme katkeamispistettä.”

Politicon mukaan Popescu toi esiin, että Moldova kärsii massiivisesti myös Ukrainan-tuonnin menetyksistä. Hän uskoo, että Moldovalla on edessään menetetty vuosikymmen taloudellisesti.