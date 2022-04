Euroopan komissio aikoo käynnistää oikeusvaltiomekanismin mukaisen menettelyn EU:n jäsenvaltio Unkaria kohtaan, ilmoitti Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Euroopan parlamentille tiistaina.

Oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa (kok) kertoo olevansa tyytyväinen komission puheenjohtajan lausuntoon.

"Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Budjettilain tarkoitus on yksinkertaisesti suojata EU-varoja väärinkäytöltä jäsenmaissa, jotka eivät noudata oikeusvaltion periaatteita. Laki astui voimaan jo vuosi sitten tammikuussa, mutta vasta nyt komissio sai valmiiksi vedenpitävän laillisuuspohjan prosessin käynnistämiselle Unkarin tapauksessa", Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Viime helmikuussa poistui viimeinen este lain käyttöön ottamiselle, kun Euroopan unionin tuomioistuin hylkäsi kanteet budjettilakia vastaan.

"Joudun sanomaan tämän raskain sydämin, mutta viime vuosina oikeusvaltioperiaatetta on murennettu pala palalta erityisesti Unkarissa ja Puolassa. Varsinkin näin keskellä sotaa meidän tulee näyttää kansalaisille, että puolustamme näitä arvoja", Sarvamaa toteaa.

EU:ssa on ollut esillä erilaisia näkemyksiä siitä, vahingoittaisiko mekanismin käyttöönotto EU:n yhtenäisyyttä Venäjän sotatoimien keskellä.

”Kun on kyse oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, EU:n täytyy itse seurata vain lain kirjainta - ei poliittisia arvioita siitä, mikä nyt on sopivaa ja mikä ei. Unkarin tapauksessa aineisto on kiistaton ja siksi menettely sen kanssa täytyy käynnistää. Sen sijaan Puolan tapauksessa komissio ei pysty vielä osoittamaan selvää yhteyttä Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden tärvelemisen ja EU-varojen väärinkäytösten suhteen. Siksi Puolaa vastaan ei nyt voida menettelyä käynnistää”, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Budjettilain mekanismi on hänen mukaansa hyvin suoraviivainen.

”Unkarin tulee vastata notifikaatiokirjeeseen kolmen kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen asia siirtyy komissiolle, joka edellyttää Unkarilta selkeitä lakimuutoksia tilanteen korjaamiseksi. Jos Unkari ei niihin määräajan kuluessa suostu, tekee komissio ehdotuksen mahdollisesta budjettivarojen jäädyttämisestä neuvostolle. Saimme onneksi neuvoteltua lain siten, että neuvosto pystyy tekemään päätöksensä määräenemmistöllä. Yksittäinen jäsenvaltio ei tätä torppaa."

Oikeusvaltio-budjettiasetuksen mukainen prosessi voi enimmillään kestää yhdeksän kuukautta. Jos jäsenvaltio korjaa tilanteen todistettavasti muuttamalla lakeja ja käytäntöjä, sen EU-rahoitus voi jatkua normaalisti.

LUE MYÖS: