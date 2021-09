Yleisiä kokouksia eli mielenosoituksia koskevaa lainsäädäntöä ei ole suunniteltu muutettavaksi tällä hallituskaudella, sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo muun muassa vastaa kansanedustaja Mikko Kärnälle (kesk).

Kärnä jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen ilmastoliike Elokapinan toimintaan puuttumisesta. Hän kysyi kysyi, miten hallitus ja etenkin sisäministeriö aikovat puuttua Elokapinan ja mahdollisten muiden vastaavien liikkeiden toimintaan Suomessa niin, että yhteiskunnalle, ihmisille ja yrityksille ei enää koidu vahinkoa. Lisäksi Kärnä halusi tietää, onko hallitus valmis koventamaan rangaistuksia tällaiseen toimintaan osallistumisesta ja miten poliisin voimavarat turvataan.

Elokapina aloittaa tänään ”syyskapinan”, jonka on määrä kestää 10 päivää. Tarkoitus on katkaista liikenne Mannerheimintiellä. Elokapina on ollut kesän mittaan otsikoissa aiempien mielenosoitusten vuoksi.

Edellytys 8 200 poliisia vuonna 2030

Ohisalo toteaa vastauksessaan, että poliisitoimen perusrahoituksen tasossa on merkittäviä menopaineita, joiden ennakoidaan kasvavan tulevina vuosina.

Poliisin määrärahat ovatkin aiheuttaneet vilkasta julkista keskustelua viime aikoina, kun poliisi on esimerkiksi ilmoittanut yt-neuvotteluista ja oppositio kritisoinut asiasta hallitusta. Pääministeri Sanna Marin (sd) lupailikin eduskunnan budjettikeskustelussa lisärahaa poliisille.

"Sisäministeriössä ja poliisissa etsitään aktiivisesti ratkaisuja poliisin perusrahoituksen tason riittämättömyyteen ja tärkeänä tavoitteena on turvata poliisin henkilötyövuosien myönteinen kehitys. Poliisihallitus on asettanut 3.6.2021 poliisin taloudellisen tilanteen arviointia sekä resurssien tasapainottamista koskevaa valmistelua ja suunnittelua tukevat työryhmät. Ne toimivat 31.12.2021 saakka. Sisäministeriön johdolla valmisteltiin sisäisen turvallisuuden selonteko, jossa arvioitiin laadukkaiden palveluiden edellyttävän 8 200 poliisia vuonna 2030”, Ohisalo toteaa vastauksessaan.

”Laki sallii mielenosoituksen järjestämisen katualueella”

Ohisalo huomauttaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Poliisi valvoo Ohisalon mukaan sitä, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa, ja poliisi ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudessa.

”Demokraattisissa yhteiskunnissa kokoontumisvapaudella toteutetaan myös sananvapautta. Rauhanomaisilla mielenosoituksilla on vahva suoja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa ja niitä voidaan rajoittaa vain erityisin perustein”, Ohisalo toteaa vastauksessaan.

”Kokoontumislaki sallii mielenosoituksen järjestämisen katualueella."

Ohisalo nostaa esiin ”kohtuuden rajat”

Jos mielenosoituspaikka vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti muun muassa sivullisia tai liikennettä, poliisi voi Ohisalon mukaan yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa mielenosoituksen siirrettäväksi toiseen, sen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.

”Edellytyksenä kuitenkin on, että häiriön voidaan katsoa objektiivisin perustein ylittävän kohtuuden rajat. Poliisitehtävät tulee suorittaa ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Poliisin toimenpiteillä ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää eikä kenellekään saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi”

Ohisalo huomauttaa, että mielenosoituksia koskevista rajoituksista päätetään kokoontumislaissa säädetyillä edellytyksillä itsenäisesti poliisissa eikä hallituksella tai sisäministeriöllä ole roolia tässä päätöksenteossa.