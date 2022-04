Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tarkkaa päivää Suomen mahdollisen Nato-hakemuksen jättämiselle ei vielä ole.

”Tarkkoja päivämääriä ei ole, koska asia on nyt eduskunnan käsissä. Kun eduskunnassa alkaa mielipide valmistua niin totta kai hallitus on sitten valmis tekemään askeleita eteenpäin. Silloin on mahdollista että tehdään toinen selonteko tai tiedonanto. Valmiudet siihen nopeastikin on”, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina.

Iltalehti kertoi maanantaina tietoihinsa perustuen, että Ruotsin hallitus on pyytänyt Suomea odottamaan ruotsalaisia, jotta tieto molempien maiden halukkuudesta Naton jäseneksi julkistettaisiin samanaikaisesti. Lehden tietojen mukaan hakemukset julkistettaisiin 16. toukokuuta alkavalla viikolla.

Ulkoministerin mukaan on mahdollista, että Suomen ja Ruotsin Nato-päätösten päivämäärät ajoittuvat samalle viikolle, jos Ruotsi nopeuttaa omaa prosessiaan.

Ruotsin turvallisuuspoliittinen selonteko valmistuu 13. toukokuuta- Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Ruotsissa 17. ja 18. toukokuuta.

”Totta kai symbolisesti on iso merkitys, että tasavallan presidentti tapaa Ruotsin kuninkaan, ja näinä epävarmoina aikoina korostaa Suomi-Ruotsi -yhteistyön merkitystä kaikilla tavoilla. En osaa mennä aikataulujen edelle tässä Nato-asiassa”, Haavisto kommentoi.