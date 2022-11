Kuva: EPA/JIM LO SCALZO, BY: ALL OVER PRESS

John Fettermanista on tulossa republikaanien Pat Toomeyn seuraaja Pennsylvaniassa.

Demokraattien John Fetterman on voittamassa republikaanien Mehmet Ozin Pennsylvanian senaattorikisassa, ennustaa muun muassa CNN. Tämä tarkoittaa demokraateille merkittävää voittoa mahdollisella matkalla kohti senaatin enemmistöä.

Entinen tv-juontaja Oz on ex-presidentti Donald Trumpin tukema ehdokas.

Kyseessä on ensimmäinen senaattorikisa, jossa toinen puolue vie paikan toisen puolueen ehdokkaalta, kun Fettermanista on tulossa republikaanien eläkkeelle jäävän Pat Toomeyn seuraaja. Fetterman on toipumassa aivohalvauksesta.

Taistelu senaatista on äärimmäisen tiukka, mutta toistaiseksi on CNN:n mukaan liian aikaista arvioida, miten käy senaatin enemmistön kannalta ratkaisevissa Nevadan, Wisconsinin ja Georgian osavaltioissa. Sitä vastoin edustajainhuone on menossa republikaaneille, kuten ennustettiinkin.

Georgiassa tilanne on tiukka, ja siellä lopullinen tulos ratkeaa vasta joulukuussa, jos kumpikin ehdokas jää äänisaalillaan alle 50 prosentin. Uusintavaali kahden ehdokkaan välillä olisi 6. joulukuuta.

Georgiassa vastakkain ovat Trumpin tukema republikaanien Herschel Walker ja demokraattien Raphael Warnock.

Demokraattien ja republikaanien paikat senaatissa ovat olleet tasan, mutta demokraatit ovat hallinneet sitä varapresidentti Kamala Harrisin ratkaisevalla äänellä. Välivaalien jälkeen tilanne saattaa jatkua samanlaisena seuraavat kaksi vuotta.

