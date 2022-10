Nord Stream -kaasuputkien rikkoutuminen on kohahduttanut Euroopassa ja sen ulkopuolella. Julkisuudessa on epäilty, että vuodon taustalla on ollut valtiollinen toimija.

Kiristyneessä poliittisessa tilanteessa huolta onkin herättänyt ajatus siitä, että vastaavanlainen tuhotyö voisi kohdistua Itämeren pohjassa lepääville tietoliikennekaapeleille. Suomesta niitä lähtee lukuisia esimerkiksi Ruotsin, Saksan ja Viron suuntaan.

Huoltovarmuuskeskuksen julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä suojataan useilla eri keinoilla. Yhteyksien katkeaminen vaatisi useita samanaikaisia poikkeamia. Tällaisilta tilanteilta varautumiseen on panostettu jo pitemmän aikaa.

Lakiin on asetettu vaatimukset sähköisen viestinnän palveluista. Viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden on kestettävä ilmastolliset, mekaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt. Kaapeleiden vikaantuminen pitää olla havaittavissa.

Myös merikaapeleiden rantautumispaikkojen suojaamiselle on asetettu vaatimuksia.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan yksittäisellä kaapelikatkolla ei olisi merkittävää vaikutusta suomalaisiin viestintäpalveluihin, sillä liikenne reitittyisi tällaisissa tilanteissa automaattisesti muiden yhteyksien kautta. Sen sijaan kaapelin putoaminen pelistä voisi aiheuttaa hetkellisiä katkoksia tai hitautta datan liikkumiselle.

Huoltovarmuuskeskus kuitenkin muistuttaa, että täydellistä tietoturvallisuutta tai toimintavarmuutta ei ole olemassa. Häiriöiden havaitseminen ja niihin reagoiminen on tästä syystä tärkeää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puolestaan kertoo omassa tiedotteessaan, että tärkeimmät järjestelmät ovat kahdennettuja ja merkittävimmät tietoliikenneyhteydet ovat reittivarmistettuja. Ulkomaille kytkeytyviä kaapeleita on suurimmilla teleyrityksillä useita, kun taas Suomen sisällä niitä on tuhansia.

