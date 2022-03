Länsi-Balkanista on tullut EU:n huippukokouksen taustakeskustelujen pääaiheita, kertoo Euractiv.

Osa EU-johtajista tapasi huippukokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia, jolle painotettiin Länsi-Balkanin alueen tärkeyttä. Asian nosti esiin muun muassa Itävallan liittokansleri Karl Nehammer, joka totesi Twitterissä, että Länsi-Balkanin maille tarvitaan uskottavia EU-jäsenyysnäkymiä erityisesti Kiinan ja Venäjän vaikutusvallan kasvaessa.

Euractivin mukaan Nehammer haluaa nyt varmistaa, etteivät länsibalkanilaiset joudu Venäjän tai Kiinan vaikutuspiiriin.

Putinilla on ”väline” Balkanilla

Yksi huolenaiheista on Bosnia-Hertsegovina, jonka koskemattomuuden säilyttäminen on Nehammerin mukaan ratkaisevan tärkeää ”epävakauttavien vaikutusten” estämiseksi. Valistuneet lähteet kertovat lehdelle, että Bosnia-Hertsegovinan EU-ehdokasstatus oli myös Itävallan prioriteetteja.

Huippukokous. Itävallan liittokansleri Karl Nehammer saapui huippukokoukseen Brysseliin torstaina. Kuva: epa09846732

Yhdysvaltain korkea virkamieslähde kertoo lehdelle, että huolena on syvään juurtunut korruptio Bosnia-Hertsegovinassa. Bulgarian pääministeri Kiril Petkov kertoi keskustelleensa Bidenin kanssa korruptiosta Vladimir Putinin ”välineenä” Balkanilla. Hän oli kertonut Bidenille esimerkin putkilinjasta, joka oli rakennettu Venäjän aloitteesta bulgarialaisella rahalla: Putin pakottaa poliittisen eliitin maksamaan kansallista rahaa omista projekteistaan korruption kautta, hän kuvaa.

”Tämä näyttää olevan väline, jota Putin on käyttänyt saavuttaakseen geopoliittiset tavoitteensa halki Balkanin”, hän sanoi lehden mukaan.

Petkovin mukaan on äärimmäisen tärkeää työskennellä Länsi-Balkanin vakauden puolesta, koska Venäjällä on alueella vahvaa vaikutusvaltaa. Sota Ukrainassa tekee Länsi-Balkanin turvallisuudesta entistä kriittisempää ja viimeinen asia, jota nyt geopolitiikassa tarvitaan, on epävakaus Länsi-Balkanilla, hän varoitti lehden mukaan.

