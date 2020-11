Opetusministeri Li Andersson (vas) vastaa kritiikkiin, jota on viime päivinä esitetty hallituksen suunnitelmista pidentää oppivelvollisuutta.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 16 vuodesta 18 ikävuoteen on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Uudistus muuttaisi toisen asteen opinnot opiskelijoille maksuttomiksi, mikä olisi lakihankkeen taloudellisesti merkittävin muutos.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tilaama selvitys arvostelee hallituksen hanketta kovin sanoin. Toinen aste on liian myöhäinen vaihe ratkaista tehokkaasti oppimisvaikeuksia ja koulutuksen keskeytyksiä, arvioivat kasvatustieteiden tohtori Peter Johnson ja nuorisotutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori, dosentti Tomi Kiilakoski EK:n selvityksessä. Tutkijat moittivat myös lisärahoituksen kohdistumista valtaosin muuhun kuin opetukseen ja opiskelijoiden tukeen.

Opetusministeri Andersson vastaa EK:n selvityksen kritiikkiin Twitterissä.

”Raportti jätti ristiriitaisen olon. Yhtäältä hallituksen esitystä syytettiin tutkimusnäytön puutteesta, toisaalta raportissa esitetyt vaihtoehdot olivat yksilöimättömiä ja niiden tueksi ei ollut esittää lähteitä”, Andersson tviittaa ja huomauttaa, että perusopetuksen oppimäärällä ei nyky-yhteiskunnassa enää pärjää ja nyt on oikea aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.

Oppivelvollisuuden pidentämisestä löytyy kyllä Anderssonin mukaan tutkimusta ja juuri siksi uudistuksen toteuttamiseen on päädytty. Hän perää kriitikoilta vaihtoehtoisia toimia, jos hallituksen uudistus ei kelpaa.

”Hiljaista on ollut”, hän tviittaa.

”Kriittinen keskustelu on aina tervetullutta. Ottaen huomioon miten vahvasti Elinkeinoelämän keskusliitto on sitä mieltä että oppivelvollisuutta ei saa laajentaa, olisi hienoa kuulla mikä se konkreettinen toimenpide on, mihin sen sijasta pitäisi panostaa. Edelleen odotan.”

Ministerin mukaan panostukset perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen eivät ole vaihtoehtoja oppivelvollisuuden laajentamiselle, vaan niitä tarvitaan rinnalle ja niitä hallitus myös tekee, kun 350 miljoonaa kohdennetaan laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi ja luodaan lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen oppimisen tuen malli.

Ministeri lyö pöytään Etlan ja OAJ:n

Ministerin mukaan oppivelvollisuuden laajentamisesta on paitsi OECD:n ja Talouspolitiikan arviointineuvoston suositukset myös tutkimusnäyttö niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hän viittaa Etlan kolumniin, jossa tutkija Hanna Virtanen puolustaa uudistusta ja kummastelee, miten vihamielisesti oppimateriaalista aiheutuviin kustannuksiin usein suhtaudutaan, vaikka kyse on oppimisen kannalta olennaisesta välineestä.

Ministeri huomauttaa, että Virtasen esiin nostama raportti tarjoaa vahvaa näyttöä siitä, että oppivelvollisuuden laajentaminen nostaisi nuorten koulutustasoa sekä myöhempää menestystä työmarkkinoilla.

”Elinkeinoelämän keskusliitto olisi voinut kääntyä esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen puoleen, jonka tutkija Hanna Virtanen on tehnyt ansiokasta työtä”, Andersson näpäyttää Twitterissä.

”Jo vuosikymmenten ajan me olemme tienneet, että pelkkä perusaste ei riitä, ja aiemmat hallitukset ovat yrittäneet puuttua ongelmaan pistemäisin keinoin.”

Oppivelvollisuusiän pidentämisen nostivat esiin myös Sixten Korkman, Vesa Vihriälä, Roope Uusitalo ja Bengt Holmström raportissaan toukokuussa. Raportti ehdotti politiikkalinjauksena harkittavaksi varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen voimavarojen lisäystä ja oppivelvollisuuden ikärajan nostoa niin, että kaikille voidaan varmistaa toisen asteen koulutus.

Andersson huomauttaa, että huolimatta aiempien hallitusten toteuttamista toimista noin 16 prosenttia ikäluokasta jää yhä vuodesta toiseen ilman toisen asteen tutkintoa. Ministeri pitää aiempia toimia sinänsä ansiokkaina, mutta liian rajattuina. Hän huomauttaa, että vuosikymmenten saatossa on tehty erilaisia kokeiluhankkeita kymmeniä ellei satoja toisen asteen tutkintojen tukemiseksi.

”Vuosikymmenten jälkeenkään meillä ei ole näyttöä kohdennetuista keinoista, joilla oppivelvollisuuden laajennus voitaisiin korvata.”

Andersson huomauttaa, että uudistusta tukee muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ, joka totesi syyskuussa, että uudistuksen ”aloituksen lykkäämiselle ei ole enää perusteita, kunhan vielä tehdään muutama säätö lakiesitykseen ja huolehditaan riittävästä rahoituksesta pitkäjänteisesti”.