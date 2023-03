Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on pidättänyt sanomalehti Wall Street Journalin toimittajan Evan Gershkovichin epäiltynä vakoilusta Yhdysvaltojen hyväksi. WSJ:n Venäjän ja Ukrainan kirjeenvaihtajana työskentelevä Gershkovich otettiin kiinni Uralin vuoristoalueella sijaitsevassa Jekaterinburgin kaupungissa, uutisoivat Reuters, Associated Press ja AFP.

FSB väittää toimittajan keränneen ”valtionsalaisuudeksi luokiteltua tietoa venäläisen sotateollisuuskompleksiin kuuluvan yrityksen toiminnasta” Yhdysvaltojen toimeksiannosta.

Mikäli Gershkovich tuomitaan vakoilusta, häntä voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten kylmän sodan, kun yhdysvaltalainen toimittaja pidätetään Venäjällä vakoilusta.

Gershkovichilla on Venäjän ulkoministerin akkreditointi työskennellä maassa toimittajana. Hänen viimeisin artikkelinsa käsitteli Venäjän talouden hiipumista länsimaiden asettamista pakotteiden takia. Hän on työskennellyt uutistoimisto AFP:n, Moscow Timesin ja New York Timesin palveluksessa ennen Wall Street Journalille siirtymistään.