Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen niin sanotuista liikkumisrajoituksista. Esitykseen sisältyy myös niin sanottu maskipakko.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan terveysviranomaiset ovat arvioineet, että rajoitukset ovat välttämättömiä. Hän huomautti, että esimerkit ulkomailta ovat osoittaneet, että epidemiatilanne voi pahentua nopeastikin ja samalla terveydenhuollon kantokyky voi vaarantua.

Rajoitukset otettaisiin käyttöön erillisellä valtioneuvoston asetuksella alueilla, joilla epidemia ei ole enää torjuttavissa muilla toimilla.

Pyrkimyksenä on välttää kontakteja ulkopuolisten ihmisten kanssa, pääministeri kertoi ja vetosi suomalaisiin, jotta nyt vältettäisiin juhlia ja tarpeettomia kokoontumisia. Jatkossakin voisi käydä esimerkiksi ruokakaupassa tai postissa sekä ulkoilla ja hoivata läheistä.

”Jätetään ystäväpariskunta kutsumatta illalliselle, lasten syntymäpäiväkutsut järjestämättä tai illanistujaiset väliin”, Marin kuvasi.

”Tautitilanne on vaikea monilla alueilla Suomessa. Erityisen vaikea se on pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa”, hän sanoi.

Nyt valmistellaan myös rokotusjärjestyksen muuttamista niin, että rokotuksia painotetaan pahimmilla epidemia-alueilla. Hallitus pitää kuitenkin Marinin mukaan tärkeänä, että riskiryhmät rokotetaan ensin. Rokotejärjestystä valmistelevat asiantuntijat sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Marinin mukaan uusien rajoitusten tarkoitus on säädellä nimenomaan ihmisten liikkumista, ei kauppojen aukioloa. Hän kuitenkin myönsi, että varmasti osa kaupoista sulkee ovensa. Siksi yrityksille kaavaillaan myös korvauksia.

Hallitus kertoo liikkumisrajoituksista tiedotustilaisuudessa, johon osallistuvat pääministeri Marin, alivaltiosihteeri Timo Lankinen VNK:sta, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä.

Salminen toteaa, että virusmuunnokset ovat vaikeuttaneet koronatilannetta, mikä on johtanut siihen, että uusilla toimilla pyritään puuttumaan vielä jäljellä oleviin riskeihin erityisesti vakavilla epidemia-alueilla.

Jos terveydenhuolto ylikuormittuu, ollaan auttamattomasti myöhässä. Siksi THL suosittaa, että tällaisia rajoituksia otetaan käyttöön. Salminen kuvaa rajoituksia kohtaamisen rajoittamiseksi.

”Tämä on suunnilleen ainoa työkalu työkalupakista, jota ei ole vielä käytettä. Se on viimesijainen keino”, Salminen sanoi.

Riskit tulevat Salmisen mukaan tällä hetkellä illanistujaisista ja muista yksityisistä kokoontumisista. Lisäksi noin 20 prosenttia tapauksista on sellaisia, joita ei pystytä liittämään mihinkään tilanteeseen. Se tarkoittaa Salmisen mukaan sitä, että esimerkiksi kaupassa käynti saattaa aiheuttaa altistumisia.

Salmisen mukaan Suomi on pärjännyt hyvin, koska suomalaiset ovat tehneet oman osuutensa. Hän toivoo, että vielä loppukevät jaksettaisiin jatkaa, vaikka se tulee olemaan ”tylsää ja raskasta”.

”Tällä päästään parempaan”, Salminen sanoi ja totesi, että kesällä eläminen on toivottavasti jo paljon vapaampaa.

Opposition suunnasta on ihmetelty THL:n arviota, joka parlamentaarisessa tapaamisessa ei kuulostanut niin vakavalta kuin viime päivinä. Salmisen mukaan mikään ei kuitenkaan ole muuttunut parin viime päivän aikana. Hän muistuttaa, että Suomessa on jo käytössä useita rajoituksia. THL on tehnyt mallinnuksia, mikä on osa kokonaistilanteen arviointia.

”Tämä kokonaisuus on se, mikä tekee tästä tilanteesta vaikean”, Salminen sanoi ja muistutti, että mitkään mallinnukset eivät ole täydellisiä.

”Me näemme muista maista ne esimerkit, kuinka käy, jos käy todella huonosti.”