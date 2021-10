Puolustuspuhe. ”Korkein laki Puolan tasavallassa on maan perustuslaki. Se on ensisijainen muihin oikeuslähteisiin nähden”, Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki totesi europarlamentissa. Tämä tulkinta on ristiriidassa EU-oikeuden ensijaisuusperiaatteen kanssa.

Kuva: Frederic MARVAUX