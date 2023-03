Helsingin poliisilaitos tiedottaa tutkineensa useita väkivaltaisia tekoja sisältävää rikoskokonaisuutta, josta epäillään poliisin ”katujengiksi” kutsuman ryhmittymän jäseniä.

Teot ovat tapahtuneet vuosina 2021–2022, ja kokonaisuuteen kuuluu toistakymmentä rikosta. Epäiltyjä on yhteensä 23. Kuusi henkilöä on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Osa kokonaisuuteen kuuluvista rikoksista on siirtynyt syyteharkintaan jo aiemmin ja osa on jo käsitelty käräjäoikeudessa.

Poliisin mukaan epäillyt ovat 18–29-vuotiaita ja ”heidän epäillään tehneen rikoksia erilaisissa kokoonpanoissa ja rooleissa”. Helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäillään 24-vuotiasta miestä, joka on yhä vangittuna.

”Tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu vahvasti yhteen alueeseen Helsingissä. Jengin jäsenet tekevät rikoksia yhdessä. He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa”, rikosylitarkastaja Markku Heinikari perustelee poliisin tiedotteessa ryhmän luokittelemista katujengiksi.

”Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä”, Heinikari jatkaa.

Poliisin tiedotteen mukaan katujengirikollisuus on Suomessa ”enimmäkseen keskittynyt pääkaupunkiseudulle”.

Jengin rikoksissa ampuma-aseita, kiristystä, ”katusakko” ja törkeitä ryöstöjä

Tutkitussa kokonaisuudessa syyteharkintaan siirtyvät muun muassa tapon yritys, kaksi törkeää ryöstöä, törkeän kiristyksen yritys, törkeä ampuma-aserikos, törkeitä huumausainerikoksia, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Poliisi on takavarikoinut kokonaisuuteen liittyen useita ampuma-aseita.

Poliisi epäilee muun muassa, että kolme ryhmään kuuluvaa 18–19-vuotiasta miestä pakotti syyskuussa 2021 15-vuotiaan uhrin autoonsa aseella uhaten Itäkeskuksessa. Epäillyt ryöstivät uhrin, joka oli sopinut heidän kanssaan tupakkakaupoista. Poika ei tuntenut miehiä etukäteen. Tapausta on tutkittu törkeänä ryöstönä ja törkeänä vapaudenriistona ja se on syyteharkinnassa.

Saman mieskolmikon epäillään pahoinpidelleen 26-vuotiasta miestä Vuosaaressa joitakin päiviä myöhemmin. Heidän epäillään myös ryöstäneen asianomistajalta puukolla uhaten omaisuutta. Tapaus siirtyy syyteharkintaan törkeänä ryöstönä.

”Uhri oli istunut pysäköidyssä autossa, jonka eteen ja taakse ajoivat yhtäkkiä autot. Ajoneuvojen kyydistä nousi naamioituneita miehiä, jotka avasivat uhrin auton oven ja hyökkäsivät tämän kimppuun”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth poliisin tiedotteessa.

Lokakuussa 2021 helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään ampuneen useita laukauksia kohti 25-vuotiasta miestä Vuosaaressa. Yksi laukauksista osui asianomistajaa jalkaan. Tapaus siirtyy syyteharkintaan tapon yrityksenä. Miesten välillä epäillään olleen epäselvyyksiä velasta. Tapauksesta epäillään myös 18- ja 19-vuotiaita miehiä.

Toinen ampumistapaus tapahtui Vuosaaren McDonald’s-ravintolan pihassa kesäkuussa 2022. Tuolloin helsinkiläisjengin 24-vuotias johtohahmo ampui auton kyydistä useita laukauksia.

Poliisipartio pysäytti paikalta poistuneen auton ja otti 24-vuotiaan epäillyn ja kuljettajana toimineen 18-vuotiaan miehen kiinni. Heidät vangittiin myöhemmin. Autosta myös takavarikoitiin ase.

Poliisi epäilee esitutkinnan perusteella, että ampumisen kohteena olivat toisen helsinkiläisjengin jäsenet.

Tapausta tutkittiin murhan yrityksenä. 24-vuotias mies tuomittiin käräjäoikeudessa ampuma-aserikoksesta ja laittomista uhkauksista seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lisäksi helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään yrittäneen kiristää 26-vuotiaalta niin sanottua ”katusakkoa”, poliisi kertoo. Kiristäminen alkoi keväällä 2022 ja keskeytyi hetkeksi, kun johtohahmo oli vangittuna aiemman ampumisen takia.

Kiristämisen epäillään jatkuneen epäillyn vapauduttua. Kun kiristyksen kohde ei maksanut summaa, epäilty alkoi uhkailla väkivallalla tämän lähipiiriä. Poliisi epäilee, että katusakon kiristämiseen liittyy myös epäilty ryöstö ja kiristyksen uhrin läheisen henkilön uhkailu syksyllä 2022.

”Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että johtohahmo jakoi vankilasta ohjeita jengin jäsenille ulkomaailmaan. Epäilty ohjeisti jäseniä vaikuttamaan häntä koskevien rikosasioiden asianomistajiin ja todistajiin”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Poliisi perustaa kaksi uutta katujengeihin keskittynyttä ryhmää

Helsingin poliisissa aloittaa nyt kaksi uutta katujengirikollisuuden torjuntaan erikoistuvaa ryhmää. Ensinnäkin Helsingin poliisin rikostutkintayksikköön perustetaan tutkintaryhmä, joka suorittaa katujengirikostorjuntaa koko pääkaupunkiseudulla. Tutkintaryhmän vahvuus on 16 poliisia.

Toinen kokoonpano sijoitetaan Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön ennalta estävään toimintoon. Ryhmän tavoitteena on estää uusien katujengien muodostuminen, purkaa olemassa olevia jengejä ja auttaa nuoria irti katujengitoiminnasta.

Uudet ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä myös keskenään. Tutkintaryhmään tulee asiantuntijuus katujengirikollisuuden lisäksi myös nuorisorikollisuudesta, nuorten jengiytymisestä ja rikoksen estämiseksi käytettävistä salaisista tiedonhankintakeinoista.

”Katujengirikollisuuden tehokas torjunta edellyttää poliisilta ilmiön tuntemista, ajantasaista tilannekuvaa ja kykyä nopeisiin toimenpiteisiin. Nyt perustettavan tutkintaryhmän avulla poliisi pystyy entistä tehokkaammin keskittymään ilmiön torjuntaan ja selvittämään vakavaa katujengirikollisuutta”, sanoo rikosylitarkastaja Heinikari, joka johtaa Helsingin poliisin rikostutkintayksikköä.

Poliisilla on valmiiksi olemassa valtakunnallinen verkosto, joka keskittyy katujengirikollisuuden torjuntaan.

Poliisin ennalta estävän toiminnon uusi ryhmä toimii nuorten parissa ja tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa. Ryhmän tehtävänä on ennaltaehkäistä katujengien muodostumista ja purkaa jo syntyneitä jengejä.

”Ryhmä tekee myös niin kutsuttua exit-toimintaa eli auttaa niitä nuoria, jotka haluavat irti jengeistä. On tärkeää, että nuorille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa apua ’yhden luukun periaatteella’. Tässä ankkuritoiminta on merkittävässä roolissa, valvonta ja ennalta estävän toiminnon johtaja”, ylikomisario Jari Taponen sanoo.

Poliisille osoitettiin lisätalousarvioesityksessä noin 2,5 miljoonaa euroa nuorten rikollisuuden ja katujengirikollisuuden torjuntaan. Osa summasta kohdennettiin moniammatillisen ja ennaltaehkäisevän ankkuritoiminnan vahvistamiseen ja osa rikosten tutkimiseen erityisesti Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Turussa. Lisäksi Uudenmaan poliisiyksiköt saivat rahoituksen exit-toiminnan kehittämiseen. Rahoitus on tässä vaiheessa myönnetty vajaaksi vuodeksi.