Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät sään ääri-ilmiöt ovat olleet kesän 2021 puheenaiheita (kuvassa Kreikan maastopalojen sammutustöitä). EU on on globaali vaikuttaja, mutta ovatko sen ilmastotoimet riittäviä?

Euroopan Suunta -keskusteluiden sarja jatkuu Uudessa Suomessa tämän viikon perjantaina. Tällä kertaa Eurooppalaisen Suomen vetämän keskustelun keskiössä ovat EU:n globaalit haasteet, ja lukijamme voivat jälleen esittää omia kysymyksiään käsiteltäväksi lähetyksessä.

Kansalaisten kysymyksiin vastaamassa ja keskustelemassa ovat Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janica Ylikarjula sekä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Timo Miettinen.

Keskustelu järjestetään osana Eurooppanuorten vuotuista Linnaseminaaria ja keskustelua pääset seuraamaan Uuden Suomen verkkosivuilta perjantaina 13.8. klo 19.00–20.00. Kysymyksiä voit esittää kommenteissa torstaihin 12.8. asti.

Olemme kysyneet Puheenvuoro-blogipalvelumme sekä uutissivustomme käyttäjiltä kysymyksiä aiempiin keskusteluihin – ja saaneet mainioita kysymyksiä, joihin asiantuntijat ovat vastanneet lähetyksissä. Aiemmissa lähetyksissä on käsitelty muun muassa EU:n ulkopolitiikkaa sekä digitalisaatiota.

Euroopan Suunta -kampanja Keskustelu on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää valtakunnallista Euroopan Suunta -kampanjaa. Eurooppalaisen Suomen pyöreän pöydän ääressä käsitellään vuoden aikana EU:n ulkopolitiikkaa, ympäristöä, arvoja, integraatiota, laajentumista, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaalista ulottuvuutta ja kaikkia niitä aiheita, jotka koskettavat EU-kansalaisia.

Globalisaatio on määrittänyt Euroopan unionin syntyä, arkipäivää sekä tulevaisuutta koko unionin olemassaolon ajan. Globalisaatio on saanut aikaan paljon hyvää, mutta asettanut niin kansallisvaltiot kuin kansainväliset organisaatiotkin uusien haasteiden eteen. Kuinka EU:n kaltaisen, erilaisista kansallisvaltioista koostuvan organisaation tulisi tarttua näihin pulmiin?

Globaaleista ongelmista kenties polttavin on ilmastonmuutos. Tekeekö EU tarpeeksi? Tänä kesänä esillä on ollut Euroopan komission esittämä ilmasto- ja metsäpaketti, jonka luonnos pelästytti metsätaloudesta riippuvaisen Suomen. Virallisen esityksen tultua julki huoli ainakin laimeni ja vaihtui kiitoksiin jopa maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvojalta. Hallituspuolueissa huolta on kahdenlaista: EU:n katsotaan toisaalta ylittävän valtuutensa, toisaalta tyytyvän aivan liian vähään.

Lähetyksessä on esillä myös kauppapolitiikka, jonka osalta EU:ssa on käynnissä suuri muutos – ajan hengessä protektionistisempaan suuntaan. EU pyrkii myös uudistamaan Maailman kauppajärjestön WTO:n.

EU:n sisämarkkinoiden sääntelyllä on taipumus ulottaa vaikutuksensa myös EU:n ulkopuolisten talouksien sääntelyyn ja tuotantoon, mikä alleviivaa muun muassa EU:n tekemien ympäristöpäätösten globaalia merkitystä.

EU:lla on lisäksi vahva globaali asema liberaalin demokratian puolustajana, mutta asia jakaa jäsenvaltioita. Onko Euroopan suurvaltapoliittinen asema uhattuna unionin sisäisen hajanaisuuden takia?

Onko sinulla kysymys panelisteille? Esitä se torstaihin 12.8. klo 17.00 mennessä tämän uutisen kommenteissa tai Puheenvuoro-blogipalvelun puolella. Eurooppalainen Suomi ry poimii yleisön kysymyksiä käytettäväksi tentissä.

