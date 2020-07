Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkinen listaa Twitterissä keinot, jotka tuoreen tutkimuksen mukaan vähentävät koronavirustartuntoja tehokkaimmin.

Ensimmäinen kohta Häkkisen listalla on etätöiden suosiminen. Seuraavat ovat ravintoloiden sulkeminen ja turvavälit, 14 päivän karanteeni epidemia-alueelta tultaessa sekä kasvomaskit.

”Nyt etätyösuosituksenkin loppuessa, meillä ei virallisesti ole käytössä mikään edellä mainituista keinoista. Jos näin jatketaan, epidemian toinen aalto on väistämätön. Edellä mainituilla keinoilla toinen aalto voitaisiin estää, tai sen kokoa voitaisiin merkittävästi pienentää”, Häkkinen kommentoi.

Sanna Marinin (sd) hallituksen suositukset etätyön tekemiselle päättyvät elokuun alusta lähtien.

Ville Häkkinen huomauttaa, että kaikissa varokeinoissa on omat ongelmansa ja mikään niistä ei yksin riitä pitämään tartuntoja kurissa.

“Keinoja yhdistelemällä, ja tehokkaalla testaamisessa, jäljittämisellä ja eristämisellä epidemia saadaan kuitenkin kuriin”, hän sanoo.

Häkkinen perustaa listansa Hongkongissa julkaistuun tutkimukseen, jossa on käyty läpi Hongkongissa toteutettuja varotoimia.

Tutkimuksen mukaan etätöiden suosiminen voi vähentää virustartuntoja 67 prosenttia, ravintoloiden sulkeminen ja turvavälit 58 prosenttia ja kasvomaskit 30 prosenttia edellyttäen, että 95 prosenttia väestöstä käyttää niitä. Epidemia-alueilla olleiden karanteeni vähensi ulkomailta tuotuja tartuntoja 95 prosenttia.

”Covid-19-taudin ensimmäisessä aallossa näitä menetelmiä yhdistelemällä Hongkong sai tilanteen hallintaan. Olennaista on keskittyminen tartuntatapauksien löytämiseen aikaisessa vaiheessa sekä eristyksen ja sosiaalisen välimatkojen kunnioittaminen”, tutkimuksessa todetaan.

Koronaviruksen toista aaltoa odotetaan Suomeen useiden eri arvioiden mukaan syksyllä. Useat Euroopan maat ovat kesän aikana antaneet suosituksia tai jopa pakkoja kasvosuojien käyttöön. Suomessa kasvosuojien käyttöä ei aiota sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan suositella, mutta asiaa tarkastellaan uudelleen, jos tilanne muuttuu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan tuoreimman seurantaviikon aikana (13.-19.7.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 40 uutta tapausta. Tapausten määrä on samalla tasolla kuin kahdella edellisellä viikolla. Suomessa on 22.7.2020 mennessä todettu 7 362 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328. Parantuneita arvioidaan olevan 6 920 eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Sairaalahoidossa oli 22.7.2020 4 potilasta, eikä heistä kukaan ollut tehohoidossa.