Budjetti. Kokoomus ihmettelee velanottoa. ”Kyse on siitä, että te otatte ensi vuonna 7 miljardia velkaa jälleen kerran lisää siitä huolimatta, että me eletään semmoista nousukautta, mitä ei ole nähty tässä maassa käytännössä pariin vuosikymmeneen”, Elina Valtonen sanoo.

Oppositiopuolue kokoomus kritisoi voimakkaasti hallituksen budjettiratkaisua ja erityisesti siihen liittyvää velanottoa.

Kokoomus ihmettelee, miten on mahdollista, että hallitus rikkoo omia menokehyksiään lähes miljardilla ja ottaa uutta velkaa lähes 7 miljardia euroa ensi vuonna, vaikka talous kasvaa enemmän kuin vuosikausiin. Budjettitalouden tarkka alijäämä on 6,9 miljardia euroa.

”Suomi jatkaa velkaantumisen tiellä. Hallitus ottaa ensi vuonna lisälainaa lähes seitsemän miljardia euroa. Suomi on keskellä noususuhdannetta, mutta velkaantuminen on samaa luokkaa kuin eurokriisissä. Menokehykset olivat estämässä juuri tällaisia virheitä”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Hallitus ei kyennyt priorisoimaan menoja, hän moittii. Mykkänen vaatii, että velkakuri kirjataan Suomessa tavalla tai toisella lakiin. Hän haluaa talouspolitiikkaan uudet säännöt, jotka estäisivät julkisen talouden holtittoman velkaantumisen.

Mykkänen kertoi velkakuria koskevasta toimenpidealoitteestaan Uudelle Suomelle jo kesällä. Siinä ovat mukana myös perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila ja hallituspuolue keskustan entinen valtiovarainministeri ja entinen keskustajohtaja Katri Kulmuni.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ihmetteli niin ikään suurta velanottoa eduskunnan kyselytunnilla torstaina

”Kyse on siitä, että te otatte ensi vuonna 7 miljardia velkaa jälleen kerran lisää siitä huolimatta, että me eletään semmoista nousukautta, mitä ei ole nähty tässä maassa käytännössä pariin vuosikymmeneen. Miten se on mahdollista, miten te selitätte tämän?” Valtonen sanoi.

Näin vastaa Annika Saarikko

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vastasi kokoomuksen kritiikkiin torstaina. Nyt tehdyn budjettiehdotuksen alijäämä näyttää Saarikon mukaan noin seitsemän miljardia euroa pienemmältä edelliseen budjettiin verrattuna.

”Ensinnäkin se mittakaava on onneksi nyt kovin toinen kuin kuluvan vuoden mittakaava. Tälle vuodelle kokonaisuudessaan se luku asettui liki 15 miljardiin, nyt mittakaava on alle 7 miljardia. Tuo on merkittävä muutos ja kertoo tietenkin myös siitä, että yhteiskunta avautuu, ja toivomme kaikki, että koronan vaikea aika on takanapäin”, Saarikko sanoi kyselytunnilla.

”Tuossa alijäämässä näkyy myös muutama muu merkittävä päätös, osittain myöskin kaikkien meidän poliitikkojen yhteinen päätös, HX-hävittäjähanke, johon hallitus valmistautuu ja joka näkyy alijäämässä useana tulevana vuonna. Siitä huolimatta alijäämäkehitys on lähtenyt nyt oikeaan suuntaan, ja olen luottavainen, että tulevina vuosina se on vielä tätäkin pienempi. Mutta korjausvelkaa on paljon, kun katsotaan kehitystä 2010-luvun alkupuolelta. Yksi muutos on sote-muutos, maakuntien hyvinvointialueiden perustaminen, johon hallitus valmistautuu jo osaltaan tämän vuoden budjetissa.”

Alijäämän kasvu 200 miljoonalla eurolla selittyy Saarikon mukaan juuri hyvinvointialueiden rahoituksella. Toinen syy on EU:n elpymispaketti, joka nivottiin osaksi budjettia. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa alijäämä oli siis 6,7 miljardia euroa, kun budjettiriihestä saatu luku oli 6,9 miljardia euroa.