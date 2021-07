Kansanedustaja Pauli Kiuru on yhä rautaisessa kunnossa. Armeijan kuntotestissä loppuivat taulukot kesken.

Kunnossa. Kansanedustaja Pauli Kiuru on yhä rautaisessa kunnossa. Armeijan kuntotestissä loppuivat taulukot kesken.

Kunnossa. Kansanedustaja Pauli Kiuru on yhä rautaisessa kunnossa. Armeijan kuntotestissä loppuivat taulukot kesken.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on entinen ammattilaisurheilija, jonka laji oli triathlon.

Urheilu on tänäkin päivänä osa Kiurun identiteettiä. Viime vuonna hän kävi 57-vuotiaana armeijan kuntotestissä ja tulokset olivat huikeat. Esimerkiksi istumaannousuissa Kiurun tulos oli 44, kun hänen ikäiselleen erinomainen tuloksen yläraja on 32. Vauhditonta pituutta Kiuru hyppäsi 215 senttiä, kun hänen ikäluokassaan erinomaisen tuloksen yläraja on 190 senttimetriä.

Kunnian tuloksistaan Kiuru antaa triathlonuransa aikaiselle valmentajalleen Seppo ”Nitti” Nuuttilalle.

200 kansanedustajaa: Pauli Kiuru Kolmannen kauden kansanedustaja Valkeakoskelta, Pirkanmaan vaalipiiristä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsen. Oli vuosina 1988–1998 ammattilaisurheilija lajinaan triathlon. Juttusarjassa 200 kansanedustajaa haastatellaan kaikki kansanedustajat vaalikauden aikana. Lue kaikki jutut täältä.

Kiuru kertoo törmänneensä huippu-urheiluaikanaan Suomessa asenteeseen, joka hänen mielestään on näkynyt myös koronakriisissä.

”Olin ammattilaisurheilija kymmenen vuotta, ja monta kertaa sain rivien välistä lukea ja ymmärtää, että olin ikään kuin kevytalalla mukana. Maksoin kuitenkin kiltisti veroja Suomeen, ja maksoin ne mieluummin Suomeen kuin USA:han tai Australiaan. Olin myös manageri itselleni samaan aikaan”, Kiuru sanoo.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 30.5.2020 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Mikä on Kiurun mielestä kauden tärkein lakihanke? Se liittyy yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Katso videohaastattelu: