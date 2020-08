Turun Eurooppa-foorumi käynnistyy torstaina mielenkiintoisilla puhujavierailla. Uusi Suomi on Turussa järjestettävän tapahtuman mediakumppani ja näyttää keskustelut suorina lähetyksinä verkkosivuillaan klo 9 alkaen.

Ohjelmaa tulee kahdesta paikasta: Radisson Blu Marina -hotellista ja Kaupunginteatterin lämpiöstä. Tässä jutussa pääset seuraamaan torstain ohjelmaa Kaupunginteatterin lämpiöstä aina kello 18:aan asti. Luvassa on muun muassa Itämeren tilaa suhteessa EU:n ilmastopolitiikkaan sekä Green Dealia ja aluepolitiikkaa. Päivän tarkempi ohjelma on alempana jutussa.

Katso suoraa lähetystä tässä klo 9.00 alkaen:

Kaupunginteatterin ohjelma torstaina

09.00–09.45 Eurooppa-foorumin avaus

10.00–11.00 Turun terveysklusteri eurooppalaisen tutkimuksen veturina, lääkekehityksessä ja kuvantamisessa – Vahvuusalueet ja merkitys akuuttien terveysongelmien ratkaisemisessa

Järjestäjät: Turun yliopisto & Åbo Akademi

Moderaattori: Tutkimuspäällikkö Pasi Kankaanpää, TY & ÅA

Puhujat: Johtaja John Eriksson, Euro-Bioimaging; Toimitusjohtaja Lasse Leino, Delsitech Oy; Professori Jukka Westermarck, Turun Biotiedekeskus

11.15–12.00 Itämeri ja EU:n ilmastopolitiikka

Järjestäjät: Baltic Area Legal Studies BALEX ja Centrum Balticum -säätiö

Moderaattori: Maria Laamanen, ympäristöneuvos, työelämäprofessori (Åbo Akademi)

Puhujat: Ville Niinistö, Anna Törnroos-Remes, apulaisprofessori (Åbo Akademi), Ismo Ulvila, Euroopan komission ilmasto-pääosaston johtava hallintoviranhaltija

12.15–13.00 Itämeri yritysten muuttuvana toimintaympäristönä

Järjestäjät: Turun yliopisto & Åbo Akademi

Moderaattori: Toni Ahlqvist

Puhujat: Magnus Gustafsson (Ph.D.) ÅA, Tomi Solakivi (apulaisprofessori) TY, Elina Andersson, Meriteollisuus ry. toimitusjohtaja

13.15–14.00 Kaikki haluavat suojella Itämerta – miksi meri ei parane? Meriympäristön sääntely ja hallinta

Järjestäjät: Turun yliopisto & Åbo Akademi

Moderaattori: Nina Tynkkynen, apulaisprofessori, Åbo Akademi

Puhujat: Prof. Henrik Ringbom, TY/ÅA, MEP Sirpa Pietikäinen, valtiosihteeri Terhi Lehtonen, Ympäristöministeriö

16.15–17.00 Miten aluepolitiikka edistää Green Dealia?

Järjestäjä: Interact Office Turku

Moderaattori: Ulf Wiktsröm

Puhujat: MEP Ville Niinistö & Mauri Pekkarinen

17.15–18.00 25 years of membership: Austria, Finland and Sweden in the EU

Järjestäjä: Ulkopoliittinen instituutti

Moderaattori: Juha Jokela, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Puhujat: Teija Tiilikainen, Euroopan hybridikeskuksen johtaja, Ruotsin ja Itävallan edustajat (TBC)