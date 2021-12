THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta varoittaa sosiaalisen median päivityksessään koronaviruksen omikronvariantin herkästä leviämisestä.

Tervahauta jakaa Twitter-tilillään lontoolaisen UCL-yliopiston professorin, kliinisen operatiivisen tutkimusyksikön johtajan Christina Pagelin esimerkin koronatartuntaryppäästä, joka syntyi 11 hengen kokoontumisessa.

Virus tarttui illanvietossa lähes kaikille, vaikka koko seurue oli rokotettuja ja osalla oli jopa kolmaskin rokote. Seurue oli myös ottanut ennakkoon kotitestit riskien pienentämiseksi.

”Varsin tarttuvaa sorttia tuo omikron: 11 henkilön seurue viime viikonloppuna illanvietossa, kaikilla negatiivinen ennakkopikatesti, kaikki rokotettuja (3:lla 3. annos), tuuletus hoidettu, maskeja ilmeisesti ei. => 2 päivän päästä 1. koronapositiivinen [testitulos], nyt 7/11 lisää ja lopuistakin 2:lla oireita”, Tervahauta tiivistää Pagelin sanoman.

”Oireet tartunnan saaneilla toistaiseksi lieviä.”

Professori Pagel kertoi samoin Twitterissä esimerkistään. Pagelin mukaan yksi juhlien jälkeen positiivisen testituloksen saaneista on hänen ystävänsä, joka oli saanut myös tehosterokotteen. Ystävän oireet ovat lieviä, mutta ”miellyttävää se ei silti ole”. Illanvieton aikana asunnon ikkunoita pidettiin auki, Pagel kertoo.

”Tämä oli Lontoossa, joten kyse on todennäköisesti omikronista”, Pagel arvioi.

Omikronvariantista on tullut Lontoossa ja osin muuallakin Britanniassa viruksen valtavariantti, ja samalla tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

”Pyydän: rajoittakaa sosiaalisia kontaktejanne!” professori vetoaa.

Suomessa asiantuntijat ovat korostaneet, että vaikka rokote ei vaikuta suojaavan omikronvariantin tartunnalta yhtä tehokkaasti kuin aiemmilta varianteilta, on rokottautuminen silti äärimmäisen tärkeää: rokotteen arvioidaan suojaavan koronataudin vakavalta muodolta, sairaalahoidolta ja kuolemalta hyvin myös omikronin tapauksessa.

Omikron on herättänyt suurta huolta maailmalla ja rajoituksia on laajalti kiristetty sen takia. Virusopin professori Ilkka Julkunen kuitenkin tyynnytteli kenties liialliseksikin yltynyttä huolta Uuden Suomen haastattelussa torstaina. Hänen mukaansa omikron on vain yksi variantti muiden joukosta – sen leviämiskyvystä ei Julkusen mukaan ole vielä tarkkaa tietoa, mutta variantin ”ei pitäisi merkittävästi lisätä vakavan taudin riskiä”.

