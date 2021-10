Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ihmettelee maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) puheita torstain A-Talkissa.

Leppä sanoi Ylellä torstaina, että maataloustukien nykyinen ohjelmakausi alkoi vuoden 2014 hallituksen linjaamana. Tuossa Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa myös vihreät oli mukana, Leppä muistutti.

”Se on vihreiden tekemä samalla tavalla kuin sen aikaisten muiden hallituspuolueiden. Keskusta ei silloin ollut hallituksessa. Silloin fokuksena oli päästöjen vähentäminen, valumien vähentäminen ennen kaikkea, ja luonnon monimuotoisuus. Niihin satsattiin. Ei silloin ilmasto ollut ja ilmastopäästöt olleet fokus, vaan se oli päästöjen vähentämisessä, valumien vähentämisessä. Se on se iso ero tähän nykyhetkeen, keskusteluun”, Leppä sanoi A-Talkissa.

Lepältä ”tärkeä” ulostulo

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) huomautti, että kyse ei ole vain yhden hallituskauden asiasta, sillä maatalouden kokonaispäästöt eivät ole laskeneet lainkaan 2000-luvulla. Suurin syy tähän on se, että maataloustuet eivät ole kannustaneet päästövähennyksiin. Sitran mukaan kannustimia tarvitaan, jotta ilmastotoimet maataloudessa ovat ylipäätään mahdollisia.

”Vihreät tässä puhuvat nyt sitten omasta puolestaan. He ovat tämän päätöksen takana, ja he ovat tämän tehneet ja nyt sitä on noudatettu ja nyt siihen tulee muutos”, Leppä syytti ohjelmassa.

Mikkonen huomautti, että 2000-luvulla keskustakin on ollut hallituksessa. Suomessa on ollut keskustavetoinen hallitus vuosina 2003–2011. Mikkonen kuitenkin totesi, että tärkeintä on katsoa eteenpäin, ja tästä Leppä oli samaa mieltä.

Näyttääkin siltä, että ilmastopolitiikasta julkisuudessa kiistelleet ministerit ovat nyt yllättäen yhtä mieltä siitä, että maataloudelle voitaisiin asettaa oma päästötavoitteensa. Lepällä tosin oli tähän omia ehtojaan.

Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo pitääkin tärkeänä, että ministeri Leppä oli valmis maatalouden päästövähennystavoitteelle. Mikkonen on ehdottanut tavoitteeksi 29 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Sama tavoite löytyy Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) tiekartasta.

Ohisalo ihmetteli Lepän syytöksiä Twitterissä.

”Kyllä on röyhkeää väittää, että maatalouden tukipolitiikka olisi joku vihreiden tuote. Keskusta ja kokoomus vastanneet maa- ja metsätalousministerin salkusta ikuisuuden, myös lähes koko 2000-luvun. Päästöt eivät ole vähentyneet”, Ohisalo huomautti Twitterissä.

”Jos keskusta oikeasti haluaisi turvemaiden ongelmiin puuttua, niin pellonraivausmaksu olisi oiva keino. Sitä kuitenkin keskusta on vastustanut aktiivisesti. Keinoja olisi, vielä tarvitaan tahtoa. Niin viljelijöiden kuin ilmaston kannalta kestävintä on toimia nyt!”

Ekologian professori Janne Kotiaho pitää Lepän esittämiä syytöksiä koomisina ja arvostelee ministeriä epäselvistä päästövähennyspuheista. Hän myös ihmettelee Twitterissä, miksi Leppä jakaa ”tukia tuottamattomille pelloille”, kun tämä voisi ”tukea vähäpäästöisempää tuottavaa tuotantoa”.

Lepän johtaman maa- ja metsätalousministeriön valmistelema CAP-suunnitelma on saanut osakseen arvostelua. CAP panee toimeen Suomen EU:n maataloustukipolitiikkaa vuoteen 2027 saakka.

Hallituksen on määrä hyväksyä CAP-suunnitelma vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen se lähetetään EU-komissiolle hyväksyttäväksi. Uusi ohjelmakausi alkaisi vuoden 2023 alusta.