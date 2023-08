Pommitukset jatkuvat. Venäjän ohjusiskun tuhoja Kiovassa keskiviikkona. Ainakin kaksi kuoli laajassa ohjus- ja dronehyökkäyksessä, jonka Ukrainan ilmapuolustus onnistui valtaosaltaan torjumaan.

Kuva: EPA/VADYM SARAKHAN, BY: ALL OVER PRESS