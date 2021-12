Puolustusvoimien päätymisen F-35A:n kannalle ymmärtää kenties helpoimmin, jos menee Lockheed Martinin Ft. Worthissa sijaitsevan kokoonpanolinjan yläparvelle ja kääntää päätä molempiin suuntiin.

Siellä tehdään hävittäjiä toista kilometriä pitkässä hallissa: valmistus on niin lähellä massatuotantoa kuin se nyt noin 80 miljoonan dollarin hintaisen häivekoneen tapauksessa voi olla.

Globaalisti F-35:tä valmistetaan kuluvan vuoden aikana noin 135 kappaletta, ensi vuonna noin 152 ja sitä seuraavana 156. Tällä hetkellä koneita lentää maailmalla yli 730, eli tuhannen raja rikkoutuu lähivuosina. Suunnitelmissa on noin 3 000 koneyksilön tuotanto.

Suuressa joukossa on turvaa, eikä liene suurta pelkoa siitä, että Suomi joutuisi läheskään yksin huolehtimaan koneen huolto- ja kehityskuluista 2050-luvulla, kun nyt valittu kalusto on lähellä käytöstä poistumistaan. HX-hankkeen arviointiprosessissa järjestelmän kehityspotentiaali on osa suorituskyvyn evaluointia, ja oletettavasti F-35 on tältä osin saanut hyvät pisteet.

Toisaalta huoli koneen käyttökustannuksista on täysin perusteltu. F-35 on teknologisesti erittäin kunnianhimoinen ja taloudellisesti massiivinen hanke, jonka ongelmat ovat epätavallisen julkisia.

Ja vaikka eri maiden kustannusdatan vertailu onkin erittäin monimutkaista puuhaa, julkisuudessa liikkuneet luvut ovat pääosin olleet merkittävästi suomalaista kustannustavoitetta korkeampia.

Vastaavasti HX-evaluaatiossa käyttökustannukset arvioitiin mallilla hyväksytty/hylätty. Tämä on saattanut tuottaa merkittävän suhteellisen edun F-35:lle.

Valmistaja Lockheed Martin vakuuttaa koneen kustannustason laskevan nykyisestä, mutta tavoitteen edistymistä pitää seurata hyvin tarkasti. Tässä suhteessa on hyvä, että F-35-hanke on Yhdysvalloissa GAO:n (Government Accountability Office) valvovan silmän alla.

Teknologisia kehitysaskelia – ja mahdollisia ongelmakohtia – tulee lähivuosina eteen useita. Suomenkin koneet toimitetaan uuden Block 4 -järjestelmäpäivityksen kyvykkyyksillä, F-35:n moottoria ollaan päivittämässä tai jopa vaihtamassa uuteen, ja ongelmalliseksi osoittautunut logistiikkajärjestelmä on tarkoitus vaihtaa toiseen.

Veronmaksajan näkökulmasta tästä ei välttämättä tule hauskaa, mutta voi veljet, miten mielenkiintoista.