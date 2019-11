Sdp:n verkkosivuilta on poistettu tietoja naisesta, joka vangittiin viime torstaina samassa yhteydessä kuin kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Molempia epäillään törkeästä ihmiskaupasta.

Talouselämän tietojen mukaan vielä aiemmin tänä vuonna Sdp:n verkkosivuilla kerrottiin, että nainen toimii vuosiksi 2017–2020 valitun puoluevaltuuston varajäsenenä. Nyt naisen nimi on poistettu. Lisäksi nimi on poistettu toisestakin kohdasta Sdp:n verkkosivuilla, jossa esitellään puoluevaltuustoa.

MTV:n mukaan naisen nimi poistettiin sivuilta viime perjantaina sen jälkeen, kun MTV oli tiedustellut asiaa Sdp:stä.

Nainen on ollut myös ehdokkaana vaaleissa Sdp:n listoilla.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) ihmetteli Twitterissä Sdp:n ratkaisua poistaa nimi.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan nimen poistamisen taustalla on se, ettei vangittu nainen ole enää Sdp:n jäsen.

”On varmaan totta, että päivitys on tehty, kun on huomattu, että on vanhaa tietoa. Ei tätä ole mitenkään salailtu. Hänet on valittu puoluekokouksessa puoluevaltuuston varajäseneksi. Muistikuvieni mukaan hän ei ole kertaakaan käynyt kokouksissa”, Rönnholm kertoi Talouselämälle.

Helsingin Sanomien laajassa artikkelissa kirjoitettiin Baltzarin manipuloineen ja lähennelleen tyttöjä ja naisia teatteriyhteisössään. Baltzar on asianajajansa välityksellä kiistänyt tuomioistuimessa esitetyt epäilyt eikä ole halunnut kommentoida Helsingin Sanomien tietoja.