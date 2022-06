Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei usko, että Suomen Nato-hakemusta hyväksytään vielä Naton huippukokouksessa Madridissa myöhemmin kesäkuussa.

Ylelle asiaa kommentoinut Aaltola muistuttaa, että alun perin arvioitiin Suomen ja Ruotsin hakemusprosessin kestävän noin vuoden.

"Se voi olla ihan kohtuullinen arvio vielä tälläkin hetkellä", Aaltola kommentoi tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin Kultarannassa sunnuntaina pitämän lehdistötilaisuuden jälkeen.

Aaltola kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että Niinistö ja Stoltenberg korostivat ottavansa Turkin huolet vakavasti.

”Sitähän Niinistö korosti, että pitää ottaa tosissaan Turkin vaatimukset ja niiden henki, mikä niissä on hyväksyttävää. Tällä hetkellä tärkeintä on selvittää, miten Turkki saataisiin nyt mukaan Naton avoimien ovien politiikkaan, joka on ollut Natolle aina tärkeä periaate”, Aaltola sanoo.

Naton Stoltenberg huomautti tiedotustilaisuudessa, ettei yksikään muu Nato-maa ole kärsinyt terrori-iskuista kuten Turkki. Hän korosti Turkin roolia myös Isisin vastaisessa taistelussa.

”Turkki on jo sijaintinsa takia hyvin tärkeä liittolainen Natolle ja sen rooli on ollut olennainen terrorismin vastaisessa taistelussa. Kun Turkki nostaa esiin terrorismia koskevia huolia, ne on otettava vakavasti ja juuri niin me teemme.”