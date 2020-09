Elinkeinoelämän keskusliitto esittää EU:n elpymisrahoitusta käytettäväksi muun muassa digitalisaation kiihdyttämiseen ja kestävään kehitykseen.

Leijonanosa EU:n mittavasta elpymisrahastosta tullaan kohdentamaan EU-maihin koronakriisin hoitoon niiden kansallisten suunnitelmien perusteella. Suomen osalta elvytysruiskeen koko on lähes kolme miljardia euroa.

”Jäsenmailta odotetaan rahankäyttösuunnitelmien ensimmäistä luonnosta mahdollisesti jo lokakuussa. Tätä koskeva kansallinen keskustelu pitää käynnistää nyt - juna menee vauhdilla eteenpäin”, EK linjaa tiedotteessa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa, että koronakriisi on Suomessakin talouden vedenjakaja.

"Markkinoilla on tapahtumassa historiallinen uusjako, kun digitalisaatiossa on siirrytty kiihdytysvaiheeseen ja kestävää kehitystä on saatava vauhdilla eteenpäin. EU-elpymisrahoitus onkin hyödynnettävä siten, että Suomi selviää voittajana tässä mullistuksessa. Nyt on käsillä etsikkoaika: käännetään kriisi mahdollisuudeksi ja investoidaan tulevaan kasvuun,” Häkämies sanoo.

Tavoitteeksi tulee EK:n mukaa asettaa se, että rahoituksesta saadaan tehokkain mahdollinen vipu yksityisille investoinneille, talouden kestävälle uudistumiselle ja koko Suomen tulevalle hyvinvoinnille. Samalla parannetaan kansantalouden iskunkestävyyttä mahdollisia tulevia kriisejä ajatellen.

EK:n EU-rahankäyttöesityksessä nostetaan viisi panostusaluetta ja kolme periaatetta.

1) Uusiutuvan energian ratkaisut, energiaremontit ja näitä tukeva infrastruktuuri

2) Uudet teknologiat teollisiin investointeihin ja vähähiilisyyteen

3) Digitalisaation edistäminen ja sitä palveleva infrastruktuuri

4) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; rahoitusta kestävään kasvuun ja digitalisaatioon

5) Nopeat radat ja muu liikenneverkko

Kansallisessa rahankäytössä on EK:n mukaan huolehdittava kolmesta olennaisesta periaatteesta:

– Tuetaan talouden uudistumista. Koronan talousvaurioiden korjaaminen ja uudistumista tukevat tulevaisuusinvestoinnit on mahdollista yhdistää. Ilmiselvä investointikohde ovat elinkeinoelämän vähähiilisyystiekarttojen toteuttaminen.

– Reilu ja avoin kilpailu. Huolehditaan markkinaehtoisuudesta ja teknologianeutraaliudesta. Pidetään kiinni EU:n valtiontukisäännöistä. Varmistetaan, että yritykset pystyvät osallistumaan muidenkin jäsenmaiden julkisiin hankintoihin tasapuolisilla pelisäännöillä.

– Kustannustehokkuus. Massiivista rahoituskokonaisuutta on suunnattava hallitusti. On tavoiteltava suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia, eikä hajottaa rahoitusta pieniksi irrallisiksi puroiksi.

