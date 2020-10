Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ja johtaja Antti Törmänen Taaleri Varainhoidosta keskustelevat Markkinaraadissa koronakriisin ja sen lääkkeiden vaikutuksista.

Finnair leikkaa 600 työpaikkaa Suomessa. Ministeriletkoja on näkynyt muun muassa Kaipolassa, Naantalissa ja Lahdessa, miten on Finnairin laita?

”Kyllä meillä on ihan toimiva keskusteluyhteys. Finavian ja Vantaan kaupungin kanssa olemme menossa tapaamaan ensi viikolla pääministeriä. Toimialan huolta on kuultu ja kuullaan, mutta kaikkein tärkeimmät päätökset ovat tekemättä”, Manner viittaa matkustusrajoituksiin.

Tällä viikolla keskustellaan matkustusrajoituksista ja Suomen matkailualan tulevaisuudesta. Aiheesta keskustelevat Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ja johtaja Antti Törmänen Taaleri Varainhoidosta.

Mannerin mukaan sekä yritysten että valtioiden on pelattava sekä lyhyttä että pitkää peliä.

”Suomessa on mahdollista katsoa hiukan enemmän sitä pidempää peliä ja määrittää toimenpiteitä sen mukaisesti”, Manner sanoo.

Millainen Finnair meillä on vuoden tai kahden terveyskriisin jälkeen?

”Meillä ehdottomasti on Finnair, meillä silloin on ehkä pienempi Finnair. Meillä on uudelleenrakennussuunnitelma. Niissä asioissa, joita olemme itse voineet kontrolloida, olemme edenneet hyvin. Tämän pandemian jälkeen olemme kilpailukykyinen ja kasvava yhtiö”, Manner sanoo

”Tämä on vakava paikka. Erittäin vakava paikka, eksistentiaalinen kriisi kaikille lentoyhtiöille maailmassa”, Manner sanoo.

