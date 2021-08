Pitkittyneestä pakolaiskriisistä jo ennestään kärsinyt Afganistan on luisumassa täysmittaiseen humanitaariseen kriisin Talebanin valtaannousun myötä, Suomen Pakolaisapu varoittaa. Konfliktit ovat pakottaneet ison osan maan väestöstä jättämään kotinsa.

Suomen Pakolaisapu vaatii Suomelta konkreettisia toimia Afganistanin ihmisten auttamiseksi. Järjestö esittää muun muassa kiintiöpakolaisten määrän kohottamista.

”Suomen on autettava hädän keskellä eläviä afganistanilaisia järjestämällä hätärahoitusta, helpottamalla perheenyhdistämistä ja vastaanottamalla pakenemaan joutuneita”, Pakolaisapu toteaa tiedotteessaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että väkivaltaisten konfliktien seurauksena lähes 400 000 afganistanilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan kuluneen vuoden aikana.

”Tuhannet siviilit ovat menettäneet henkensä. Viimeisin kriisi lisää kärsimystä jo ennestään pitkittyneessä traagisessa tilanteessa, jossa 5 miljoonaa afganistanilaista on joutunut siirtymään kotiseudultaan. Vähemmistöjä, toimittajia, aktivisteja sekä virkahenkilöitä vainotaan, ja naisten asema uhkaa heikentyä dramaattisesti.”

”Suomen on yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa toimittava ja tarjottava nyt kaikki tukensa Afganistanin humanitaarisessa kriisissä. Pakolaisia ja evakkoja tulee auttaa paikan päällä antamalla hätäapua Afganistanissa ja sen naapurimaissa.”

Lisäksi Suomi ja Eurooppa ”voisivat nyt ottaa mallia Kanadasta ja sitoutua tuomaan akuutissa vaarassa olevia ihmisiä turvaan uudelleensijoitusjärjestelmän kautta”. Kanada on ilmoittanut käynnistävänsä laajan operaation, jonka myötä 20 000 afganistanilaista pääsee turvaan Kanadaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta.

Suomen Pakolaisavun mukaan Suomen tulee vastata Afganistanin akuuttiin kriisiin ja auttaa pakenemaan joutuneita järjestämällä hätärahoitusta, helpottamalla perheenyhdistämisiä ja tarjoamalla turvaa ja suojelua pakolaisille.

”Väkivallan lisäksi paenneita uhkaa vallitseva koronapandemia, ennätyksellisen korkeat lämpötilat sekä akuutti puute ruuasta, puhtaasta vedestä, suojasta ja sairaanhoidosta. Pääkaupunki Kabuliin paenneista ihmistä suurin osa yöpyy kaduilla, hylätyissä varastoissa tai itse pystytetyillä turvattomilla leireillä. Arviolta vähintään 18 miljoonaa afganistanilaista on jo nyt välittömän humanitaarisen avun tarpeessa”, Pakolaisapu listaa.

Järjestön mukaan perheenyhdistämiseen liittyy ”taloudellisia, hallinnollisia, laillisia ja käytännöllisiä esteistä, joiden vuoksi Suomesta suojelua saaneiden afganistanilaisten perheenyhdistäminen on lähes mahdotonta”.

”Koronapandemian myötä perheenyhdistämiset ovat keskeytyneet lähes kokonaan. Perheenyhdistämistä ei panna vireille Kabulin Suomen suurlähetystössä, vaan sitä varten lähtömaassa olevien perheenjäsenten on matkustettava Intiaan, jossa on oleskeltava laillisesti. Jopa vauvojen tulee tunnistautua paikan päällä New Delhissä, jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin saada edes vireille. Tämä on monelle afganistanilaiselle täysin mahdotonta, sillä matkustaminen ja viisumi Intiaan ovat pakolaisperheille kalliita. Nyt perheiden tilanne on entistäkin toivottomampi, kun Taliban ja Afganistanin naapurivaltiot mahdollisesti estävät maasta poistumisen kokonaan. Perheenyhdistämisen prosessia tulisi helpottaa muun muassa etämenetelmiä kehittämällä”, Suomen Pakolaisapu esittää.