Sdp:n kansanedustajat ovat reagoineet laajalti hallituskumppani keskustan Lapin piirin kannanottoon, jonka mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tulisi erota. Kiuru kantaa piirikokouksen näkemyksen mukaan vastuun siitä, että ratkaisua Lapin matkailualan kriisiin on jouduttu odottamaan ”jo useita kuukausia”.

Lapin vaalipiirin demarikansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä sanoo Lapin keskustan ”elävän rinnakkaistodellisuudessa”.

”Ymmärrän, että Lapin keskustaväki kaikkien muiden lailla kokee suurta huolta Lapin matkailun tilanteesta, mutta on pään pensaan laittamista syyttää tilanteesta yksisilmäisesti ministeri Kiurua. Jokainen, joka vähänkään seuraa, mitä Suomessa ja muualla maailmalla tapahtuu, näkee, että kyseessä eivät enää ole hallituksen asettamat matkailurajoitukset, vaan koko Euroopan laajuinen tartuntatilanne, joka vain synkkenee”, Ojala-Niemelä sanoo.

Sdp:n varapuheenjohtajalla Matias Mäkysellä on sama viesti. Hän pitää Lapin keskustan toimintaa lapsellisena.

”Kaikkia turhauttaa tilanne viruksen kanssa. Lapin matkailu on yksi pahimmin kärsivistä. On kuitenkin lapsellista syyllistää viruksen aiheuttamista ongelmista yksittäisiä ihmisiä. Eurooppa on suljettu. Tänne tahtovat eivät edes pääsisi Suomeen lähtömaiden rajoitusten takia”, Mäkynen tviittaa.

Demarikansanedustaja Maria Guzenina pitää Lapin keskustan toimintaa vihan lietsomisena.

”Voisitko [elinkeinoministeri] Mika Lintilä korjata vääriä käsityksiä turistikadon syistä omillesi Lapissa? Charter-lentoja ei tule Briteistä kun siellä ei saa edes liikkua kotoaan ulos vapaasti. Tälle ei edes Krista Kiuru voi mitään, vaikka varmasti haluasi. Vihan lietsonta ei auta ahdingossa olevia”, Guzenina tviittaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sanonut, ettei yhdy erovaatimukseen. Keskustan varapuheenjohtaja, Lapin piirin kansanedustaja Markus Lohi on sanonut Iltalehdelle pitävänsä erovaatimusta ”aika radikaalina”.

”Mutta samalla se kertoo siitä hätähuudosta, joka täällä Lapissa on matkailuelinkeinon puolesta. Hätä on täällä aika laaja ja suuri, varmasti sieltä kumpuaa tällaiset vaatimukset,” Lohi arvioi.

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo, että Kiurulla on hänen luottamuksensa toistaiseksi.

”Olen äänestänyt ministeri Krista Kiurun luottamuksesta ja hänellä on se minulta toistaiseksi. Tämä hätähuuto Lapin matkailun puolesta pitää ottaa nyt kuitenkin tosissaan. Jos ratkaisuja ei tehdä, meillä on pian maakunnassa 10000 uutta työtöntä”, Kärnä tviittaa.

LUE MYÖS: