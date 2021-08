Suomi on nyt murrosvaiheessa. Maskisuosituksesta luopuminen ei ole meillä ajankohtaista.

Koronatartuntojen määrä on Suomessa edelleen korkea, mutta tartuntojen kasvu tasaantunut, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Uusin päivätartuntaluku on 865.

Uusien koronatapausten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen viikkoon. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 5163, kun sitä edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 5072. Koronatartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kuvasi tiedotustilaisuudessa, että Suomi on nyt murrosvaiheessa ja tilanteen jatkuva huononeminen on pysähtynyt. Rokotuskattavuus kasvaa hänen mukaansa erittäin nopeasti tällä hetkellä ja oletettavaa on, että se tulee auttamaan epidemian hillinnässä.

”Tämä on sellainen murrosvaihe, jossa tilanne on hankala kieltämättä vähän kaikille toimijoille ja osapuolille”, hän sanoi.

Voipio-Pulkki pohtii, miten Suomen maskikulttuuri kehittyy ja alkavatko suomalaiset tulevaisuudessa alkaa käyttää maskia esimerkiksi syksyn flunssakausilla. Tällä hetkellä maskisuosituksesta luopuminen ei ole ajankohtaista Suomessa.

Pääosa tapauksista on deltavarianttia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksikönpäällikkö Otto Helve toteaa, että tällä hetkellä koronatapaukset painottuvat rokottamattomiin ikäryhmiin huomattavan selkeästi. Pääosa uusista tapauksista on Suomessa nyt selvästi deltavariantin aiheuttamia.

Helve korostaa, että epidemian hoito perustuu hyvin pitkälle rokotuskattavuuden edistämiseen. Sekä Helve että Voipio-Pulkki vetosivat tiedotustilaisuudessa sen puolesta, että suomalaiset käyttäisivät rokotusaikansa annetussa ajassa ja kaikki rokotukseen oikeutetut ottaisivat rokotteen.

Covid-19-tapausten kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 185 sataatuhatta asukasta kohden ja tehollinen tartuttavuusluku 1,05–1,25. Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli viime viikolla noin 9 prosenttia.

Koko Suomessa 52 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Kasvaneet tartuntamäärät ja henkilöstöpula aiheuttavat jäljitykseen kuormitusta. Jäljittäjät eivät aina saa tartunnan saaneilta ja altistuneilta kaikkia tarvittavia tietoja muista mahdollisesti altistuneista, STM kertoo.

Viime viikolla karanteeniin asetettiin 12 108 henkilöä, eli yli 2 200 henkilöä enemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusista tartunnoista noin neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Osa alueista raportoi tartunnanjäljityksen ruuhkautumisesta ja viiveistä eristysten ja karanteenien asettamisessa. Lisäksi tartunnanjäljityksen toteutumisessa on paljon alueellista vaihtelua.

Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista rokottamattomia

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan Suomessa hieman kasvanut. Erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut viimeisten viikkojen aikana. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Suomessa noin 69 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja täyden rokotesarjan, eli kaksi rokoteannosta, on saanut noin 44 prosenttia väestöstä.

Elokuussa alkaneet 12–15-vuotiaiden rokotukset ovat edenneet ripeästi. Heistä ensimmäisen rokoteannoksen on ehtinyt saada noin 24 prosenttia. Lasten ryhmälle ei ole erillistä rokote-erää.

Ei merkkejä suuremmasta rokotehaluttomuudesta

Viranomaiset eivät toistaiseksi ole huolissaan rokotevastaisuudesta Suomessa, vaikka sosiaalisessa mediassa on nähty rokotusvastaista kampanjointia ja esiin on tullut myös kouluihin liittyviä tapauksia.

”Näkyvyys ei aina tarkoita samaa asiaa kuin todellisuus”, Helve totesi tiedotustilaisuudessa.

Hän huomauttaa, että nuorten rokotukset ovat edistyneet kesän aikana valtavan nopeasti, parhaana esimerkkinä on 12–15-vuotiaiden ryhmä, jossa on päästy ”ennätyksellisen nopeasti” nykytasolle.

Kun tilannetta on arvioitu kyselyissä näyttää siltä, että kansalaisten rokotuksen ottamisen halukkuus on ennallaan ja hyvin korkea, Helve kertoi. Siksi lähtökohtaisesti ei ole huolta siitä, että suomalaiset eivät olisi halukkaita ottamaan rokotteita. Tärkeintä on tehdä mahdolliseksi se, että rokotuksen ottaminen olisi mahdollisimman helppoa, Helve totesi.

THL:n Mia Kontio kehui, että Suomen rokotuskattavuus on ”todella hyvä”, eikä mitään merkkejä suuremmasta rokotushaluttomuudesta Suomessa ole. Hänen mukaansa kaikissa yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä rokotuskattavuus on jo yli 80 prosenttia ja nuoremmissakin ikäryhmissä lähennytään jo 70:ää prosenttia.

Kontio painottaa niin ikään, että erityisesti nuoremmille ikäryhmille rokotteiden helppo saatavuus on erittäin suuri tekijä rokotushalukkuudessa. Hän halusi kannustaa kuntia viemään rokotuksia lähelle nuoria ikäryhmiä.

Koronapotilaita oli eilen sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 106, joista perusterveydenhuollon osastoilla 12, erikoissairaanhoidon osastoilla 65 ja teho-osastoilla 29 potilasta. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia oli ilmoitettu eiliseen mennessä yhteensä 1008.