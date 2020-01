Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) ihmettelee, mihin suuntaan suomalaista yhteiskuntaa ollaan kehittämässä. Hän kertoo Puheenvuoron blogissaan kokemuksistaan viikon työharjoittelusta Vantaan lastensuojelussa.

”Mitä näin ja koin? Havahduin todellisuuteen, jota en voi todeksi uskoa, mutta joka päätöksentekijän olisi välttämätöntä tuntea”, Kiljunen toteaa.,

Suomalaiset lapset voivat Kiljusen mukaan kauttaaltaan hyvin, mutta olemassa on myös suurta hätää: lasten laiminlyöntiä, pahoinpitelyä ja varhaisnuorten päihdeongelmia.

Kiljunen huomauttaa, että pelkästään Vantaalla tehdään lähes 50 lastensuojeluilmoitusta vuorokaudessa.

”Yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on keskimäärin 40 haavoittuvaa lasta rikkinäisessä perheessä. Ei ole aikaa auttaa, vaikka haluaisi. Työntekijöitä on liian vähän. Vantaan lastensuojelun vakansseista on 20 % täyttämättä. Sosiaaliala kuten vanhustenhoito kärsivät työvoimapulasta. Emme maksa riittävästi ihmisten huolehtimisesta.”

Kiljunen kuvailee yhtä kohtaamaansa tapausta erityisen traagiseksi. Samalla hän varoittaa monikansallisten yritysten tulosta lastensuojeluun.

”Traagista oli kohdata vakavista peloista oireileva lapsi, joka on asunut kohta 10 vuotta Suomessa. Hänet pudotettiin rakastamastaan jalkapallojoukkueesta, kun tapaturmavakuutusta ei voitu järjestää oleskelulupaa vailla olevalle pikkupelurille. Kiitos maahanmuuttobyrokratian. Bisnes on kuitenkin haistanut haaskan. Vantaallakin kallein lastensuojelun muoto, laitosmaiset sijaiskodit ovat yhä suuremmassa määrin suurten monikansallisten yritysten hallitsemia.”

Kiljusen mukaan huostaan otetun lapsen laitospaikka maksaa kalleimmillaan 1 000 euroa vuorokaudessa.

”Veronmaksajat maksavat, kun ulkomainen pääomasijoittaja tekee tulosta lastensuojelijana. Ongelma on sama kuin vanhustenhoivassa”, hän sanoo.

Suomessa puidaan parhaillaan Päijät-Hämeessä kuohuttavaa yksityistämistapausta. Kyse on Lahden ja Kärkölän sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti maanantaina, että yhtymä alkaa valmistella Lahden ja Kärkölän sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyitä virkamiesesityksen mukaisesti. Vasemmistoliiton Lahden valtuustoryhmä valmistautuu viemään asian laajaan laillisuuden arviointiin, jos aie toteutuu.

Viime vuosina lisääntyneet julkisten palveluiden yksityistämis- ja yhtiöittämishankkeet ovat nostaneet esiin liiketoimintaan ja kaupallisuuteen perustuvan toiminnan haasteita julkisten palveluiden tuottamisessa. Sellaisia ovat muun muassa läpinäkyvyyden puute, vaaleissa valittujen päättäjien budjettivallan pienentyminen sekä työntekijöiden oikeuksien heikkeneminen.

”Suomesta löytyy useita karmeita esimerkkejä niin yksityisten hoivakotien, Kemiran kuin Carunankin osalta, mutta koskaan ei ole kunnolla selvitetty, miten kalliiksi nämä päätökset ovat kokonaisuudessaan tulleet veronmaksajille”, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kommentoi lauantaina.

