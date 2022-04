Kuva: First Light Fusion

”Nopein, yksinkertaisin ja halvin reitti kaupalliseen fuusioenergiaan.”

Näin lupaa Oxfordin yliopiston spinoff-yritys First Light Fusion tiedotteessaan.

Tällä hetkellä yleisimmät koelaitteet ovat niin kutsuttuja tokamak-reaktoreita, munkkirinkilän muotoisia tyhjiökammioita, joita ympäröi voimakkaat magneetit. Kammion keskellä on vetyplasmaa, jota pidetään paikallaan miljoonien ampeerien suuruisilla sähkövirroilla.

LUE MYÖS Saksalla on nyt näytön paikka – Mario Draghin poikkeuksellisen ulostulon jälkeen taantuma ei enää kelpaa tekosyyksi

Tokamakeissa on pieni ongelma: ne vievät enemmän energiaa kuin tuottavat.

First Light Fusionin fuusioreaktiori on täysin erilainen. Se perustuu raidetykkiin.

20 kertaa äänennopeus. Raidetykki ampuu deuterium-pellettejä kohti kuparisen ammuksen. Kuva: First Light Fusion

Deuterium-pellettejä ammutaan kupariammuksilla

Polttoaineena käytetään deuteriumia eli raskasta vetyä samaan tapaan kuin muissakin fuusioreaktoreissa.

Deuterium on pakattu pelletteihin. Niitä kohti laukaistaan raidetykillä 38 millimetrin kupariammus noin 20-kertaisella äänennopeudella.

Osumasta pellettiin kohdistuu noin 100 gigapascalin paine. Pelletti on muotoiltu niin, että paine voimistuu terapascaliin. Kun pelletti luhistuu kasaan, paine nousee edelleen noin 100 terapascaliin.

Prosessin aikana pelletti puristuu muutamasta millimetristä alle 100 mikrometriin. Se on niin tiiviissä muodossa, että pelletin deuteriumissa käynnistyy fuusioreaktio.

Syntynyt lämpö otetaan talteen lämmönvaihtimessa, jossa väliaineena on nestemäinen litium.

Yhtiö kertoo, että fuusio sen menetelmällä onnistuu hyvin. Se sanoo kehittävänsä pilottilaitosta, jonka teho olisi noin 150 MW. Hinnaksi laitokselleen First Light Fusion arvelee alle miljardi euroa ja valmistumisajankohdaksi 2030-luku.

Pienen kaavan fuusio. Näillä laitteilla on tarkoitus synnyttää ”pikkufuusioita”. Kuva: First Light Fusion

Ikuinen lupaus

Fuusioenergia on ollut lupaus jo kymmeniä vuosia. Eri puolilla maailmaa sen tutkimiseen pistetään kymmeniä miljardeja euroja vuosittain.

Fuusion edut olisivat suunnattomia. Polttoainetta on luonnossa käytännössä rajattomasti, sillä vety on yleisin alkuaine. Deuteriumia saadaan vaikkapa merivedestä niin paljon kuin tarvitaan, koska noin joka 5 000:s vetyatomi on deuteriumatomi.

Fuusioreaktiossa energiaa syntyy kemiallisiin reaktioihin verrattuna tähtitieteellisesti enemmän. Yksi kilo vetyä tuottaa kemiallisesti palamalla noin 119 megajoulea. Yksi kilo vetyä fuusioreaktiossa tuottaa yli viisi miljoonaa kertaa enemmän: 600 terajoulea.

First Light Fusioninin reaktorista kirjoittaa muun muassa Sunday Times.