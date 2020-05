K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander kertoi Ylen Ykkösaamussa, että maskien tuotanto Suomessa aloitettu ja maskeja on määrä tulla kauppoihin ensi viikolla.

”Tuotanto nousee kesäkuussa 1,2 miljoonaan kappaleeseen. Hinta on noin euron kappaleelta. Tämä tukee osaltaan ponnisteluja turvallisuuden parantamisessa koko yhteiskunnassa. Tällä on suuri merkitys, kun pyrimme pienentämään epidemian kakkosaaltoa tulevaisuudessa. Se on tehokas, suojaustaso on 88-prosenttia, mikä on erittäin hyvä”, hän sanoo.

K-ryhmä, Ahlström-Munksjö sekä Filterpak kertoivat aiemmin käynnistävänsä yhteistyössä kasvomaskien kotimaisen tuotannon. K-ryhmä toimii hankkeessa jakelijana.

Helanderin mukaan maskit voisivat olla avuksi myös mahdollisessa koronan toisessa aallossa. Hän johtaa Elinkeinoelämän Keskusliiton koronaan liittyvää Exit-ryhmää.

