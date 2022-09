Saksa on ottanut haltuunsa Venäjän suurimman öljy-yhtiön Rosneftin Saksan laitokset.

Tällä vastataan Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätökseen aloittaa hyökkäyssota Ukrainassa.

Asiasta kirjoittaa mikrobloggauspalvelu Twitterissä Saksan valtiovarainministeriön valtiosihteeri Jörg Kukies .

Rosneft arvostelee päätöstä kovin sanoin.

”Saksan liittotasavallan liittohallituksen päätös yhtiön saksalaisten omaisuuserien siirtämisestä liittovaltion hallinnointiin ei valitettavasti ole meille yllätys. Tämä päätös on laiton, ja se on pohjimmiltaan pakkolunastusta Euroopan unionin pakotteiden seurauksena. Kyseessä on omaisuuden takavarikointi”, yhtiö sanoo omassa tiedotteessaan.

Rosneft kertoo harkitsevansa oikeustoimia Saksaa vastaan.

Lisäksi Saksan sähköverkkoja valvovasta Bundesnetzagenturista haltuun otettiin RN Refining & Marketing GmbH ja Rosneft Deutschland GmbH -yhtiöt. Ne vastaavat 12 prosenttia Saksan öljynjalostuksesta.

Lisäksi Saksa ottaa haltuunsa Saksan talousministerin Robert Habeckin mukaan kolme öljynjalostamoa. Saksa perustelee toimiaan energiaturvallisuuden takaamisella.

Bloomberg kertoi aiemmin , että Saksan valtio käy pitkälle edenneitä neuvotteluja Fortumin tytäryhtiön Uniperin ja kahden muun suuren kaasun maahantuojan haltuunotosta välttääkseen maan energiajärjestelmän romahduksen.

Uutistoimiston lähteiden mukaan Uniperin, VNG:n ja Securing Energy for Europe -yhtiön valtion enemmistöomistus on neuvotteluiden pääratkaisuehdotus. Lähteiden mukaan Saksan hallitus harkitsee myös Uniperin enemmistöosuuden ostamista energiayhtiö Fortumilta nimelliseen hintaan.

Yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta ratkaisu löytynee lähipäivinä, Bloomberg kirjoittaa. Saksan talousministeri Robert Habeck sanoo, että Saksa harkitsee monimutkaista tilannetta erittäin huolellisesti.

