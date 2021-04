Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen pitää Euroopan koronatilannetta huolestuttavana. Hän varoittaa, että Suomessakin voidaan nähdä käänne huonompaan ennen kesää, vaikka juuri nyt tapausmäärät ovat hienoisessa laskussa.

Suomessa todettiin torstaina 656 uutta koronatartuntaa. STM:n ja THL:n mukaan tartuntojen kasvu on toistaiseksi taittunut, mutta tartuntoja on edelleen koko maassa hyvin suuria määriä. Uusia tapauksia ilmenee viikkotasolla yli 4000. Lisäksi sairaala- ja tehohoidon tarve kasvoi maaliskuussa huomattavasti.

”Monessa maassa on ollut aika paljon laskevia tapausmääriä, mutta ikävä kyllä täytyy todeta, että tällä hetkellä tartunnoissa on taas kasvua. Miksi näin on? Se johtuu ikävä kyllä siitä, että meillä on edelleen talvi tai ainakaan kevät ei ole kovin pitkällä, mikä tarkoittaa, että hengitystieinfektiot pääsevät leviämään. Tämän takia myös Suomessa on ehdottoman tärkeää, että ollaan varuillaan ja ymmärretään, että tilanne voi vielä pahentua ennen kesää”, Salminen sanoi THL:n ja STM:n yhteisessä koronainfossa torstaina.

Hän korosti voimakkaasti rajoitusten tärkeyttä ja painotti, että yleisesti rajoituksia olisi edelleen syytä jatkaa.

”Vaikka tartuntamäärät ovat parin viikon aikana olleet laskussa, mutta se ei tarkoita, että hätä olisi ohi. Rajoitukset ovat selvästi auttaneet ja niitä on syytä jatkaa kohtuullisen pitkään, jotta kesään päästään mahdollisimman matalilla luvuilla.”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoo toivovansa, ettei Suomi seuraa muita Euroopan maita jälkijunassa.

”Toivon, ettei tässä taas käy niin, että Suomi tulee 2-3 viikkoa jäljessä.”

Salmisen mukaan korona on nyt painottunut eteläiseen Suomeen, jossa monen alueen ilmaantuvuusluvut ovat huomattavan korkeita.

”HUSin alueella on nähtävissä pientä laskua, mutta alas pitäisi päästä hyvinkin paljon vielä, jotta voisi puhua tilanteen helpottamisesta. Todellakaan ei olla vielä lähellä hyvää tilannetta.”

Voipio-Pulkki korostaa, että virusta on koko maassa.

”Virusta on väestössä koko maassa ja näemme huolestuttavaa kehitystä monessa sairaanhoitopiirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että rajoitteista on syytä pitää kiinni ja suositusten noudattaminen on erittäin, erittäin tärkeää.”

Mika Salmisen huolestuttavaa on erityisesti virusmuunnosten leviäminen.

”Me tiedämme muista maista ja niiden kehityksestä, että kun virusmuunnokset leviävät, ne ottavat sen tilansa. Tätä on pyritty jarruttamaan mahdollisimman pitkään, koska näiden virusmuunnosten tartuttavuus on voimakkaampi ja jossain määrin myös kuolleisuus korkeampi.”

Salmisen mukaan suurin osa tartunnoista tulee oman perheen piiristä ja tämän vuoksi esimerkiksi kyläilyjä, erilaisia juhlia ja muun muassa kaveriporukoiden mökkireissuja ja yksityistilaisuuksia olisi syytä rajoittaa.

”Riskit kasvaa aina isommassa porukassa.”

