Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) toivoo valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta koronaepidemian hoidossa. Hän korostaa pääministeri Sanna Marinin (sd) vastuuta.

”Olemme lähestymässä hankalampia aikoja epidemian hoidossa ja tarvitsemme nyt valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta, emme vastakkainasettelua tai käskyttämistä. Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri”, Vapaavuori kommentoi Twitterissä sunnuntaina.

Ulostulo on vastaus pääministerin aikaisemmin sunnuntaina pääkaupunkiseudun koronatoimia kohtaan esittämälle kritiikille. Hän arvosteli pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa kovin sanoin päätöstä palauttaa toisen asteen opetusta lähiopetukseen samaan aikaan, kun koronatilanne Uudellamaalla pahenee.

”Kannan huolta, että pääkaupunkiseutu on nyt muutamankin kerran päätynyt höllentämään suosituksia. Se ei ole mielestäni oikea tie ja se vaarantaa Suomen epidemian hallinnan. Voisin jopa sanoa, että se on mielestäni vastuuton”, Marin sanoi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti aikaisemmin viikolla, että pääkaupunkiseudulla siirrytään rajatusti osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella.

”Pyrkimys normalisoida nuorten elämää ei määritä taudin leviämisen ehkäisyn onnistumista tai epäonnistumista. Sen sijaan negatiiviset seurannaisvaikutukset kokonaishyvinvoinnille ovat niin suuret, ettei perusteita etäopetuksen kategoriselle jatkamiselle ole”, Vapaavuori kommentoi päätöksen jälkeen torstai-iltana.

Myös hallituksen riveistä on arvosteltu Marinin kommenttia. Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari katsoo, että pitkään jatkuneiden rajoitusten hinta on kasvanut nuorille liian suureksi.

”Jo nyt on pelottavan helppoa nähdä, että koronakriisin suurin velka tulee olemaan poikkeustoimien vaikutus lapsiin ja nuoriin. Erityisen kipeästi lähiopetuksen loppuminen osui jo aikaisemmin heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Karin mukaan Helsingissä 65 prosenttia etäkoulussa olevista nuorista on kertonut oppivansa huonommin ja 57 prosenttia lukiolaisista on kertonut kokevansa alakuloa tai toivottomuutta.

”Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että aikuisten on kannettava vastuu koronatoimista. Sen on kuitenkin myös tarkoitettava jotain. Pandemian torjumisessa on tärkeää keskittyä niihin toimiin, jotka osuvat vähiten lapsiin ja nuoriin.”, hän sanoo.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman muistuttaa, että hallituksen korona-linjaukset on päätetty yhteisesti ja myös vihreät ovat ne hallituksessa hyväksyneet.

Toinen vihreiden kansanedustaja ja myös helsinkiläinen valtuutettu Mari Holopainen huomauttaa, että pääkaupunkiseudun päätöstä palata toisella asteella rajatusti lähiopetukseen ei voi kutsua vastuuttomaksi, kun useita tartuntaketjuja aiheuttaneet baarit ovat saaneet olla auki ja illallisravintolat lähes normaaliin tapaan täynnä.

”Lapset eivät voi kantaa koko taakkaa. Huolestuttavat tartuntalukemat ja muuntoviruksen leviäminen voivat kuitenkin vaatia kaikkien toimien nopeaa uudelleenarviointia. Leviäminen estettävä myös työpaikoilla ja rajoilta. Missä selkeä viestintä, kokoontumisrajoitukset, edellytykset käyttää maskia, karanteenit”, hän kysyy.

