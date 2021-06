Ruotsin kotitalousvähennysjärjestelmä tarjoili iloisen yllätyksen, kun perheemme muutti viikko sitten Tukholmassa.

Kotitalousvähennystä kun ylipäätään saa muuttopalveluista ja toisekseen se vähennetään suoraan kassalla, eikä vasta seuraavassa veroilmoituksessa.

Palveluntarjoaja hakee vähennyksen osuuden verottajalta, ja samalla omalle verotilille kirjautuu tieto, kuinka paljon kotitalousvähennystä on vuoden aikana ehtinyt käyttää. Näppärää.

Ruotsissa kotitalousvähennys on puolet työn hinnasta. Alle 65-vuotiaat voivat käyttää vähennystä 2 500 euroon asti ja yli 65-vuotiaat 5 000 euroon asti.

Remontti- ja kunnostustöistä, kuten parvekkeen lasituksesta, parketin asennuksesta tai vaikka sisäuima-altaan rakentamisesta, saa kevyempää, 30 prosentin rakennus- ja remonttivähennystä aina 5 000 euroon asti.

Ruotsalaista ”lite bättre” -elämää rakennetaankin siis valtion subventoinneilla. Kotitalousvähennys maksaa valtiolle yli 400 miljoonaa euroa vuosittain ja yli puolet siitä käyttää suurituloisin viidennes. Se nostaa maahanmuuttajataustaisten ja etenkin maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyyttä, mutta omarahoitteiseksi järjestelmää ei voi kutsua.

Meidän kohdallamme kotitalousjärjestelmä teki muuttopalveluiden käytöstä äärimmäisen houkuttelevaa. Noin 600 euron kanto- ja muuttopalvelusta tuli noin 300 euron hintainen.

Vielä kun isomman, perälautanostimella varustetun pakettiauton vuokraus olisi bensoineen maksanut pyöreästi 150 euroa, jäi tavaroiden kantamisen hinnaksi enää noin 150 euroa.

Pienen lapsen perhe ei tällaista tarjousta pystynyt enää ohittamaan. Muutto kun tapahtui osoittamalla sormella, mihin muuttolaatikot, sohva, sängyt ja muut huonekalut pannaan.

Yksi kulttuurinen erikoisuus Ruotsissa kuitenkin on. Maassa muuttolaatikon standardi on Clas Ohlsonilta haettava pahvilaatikko. Tällaisen varastolaatikon käytettävyys on muutossa umpisurkea verrattuna Suomessa yleisiin Niemen punaisiin muuttolaatikoihin.

Pahvilaatikoita kun ei samalla tapaa pysty pinoamaan päällekkäin, ja pelkkien keittokirjojen pakkaaminenkin saa sen irvistämään pohjasta. Eikä se kestä säätä. Kun tuttavamme lupasivat omia laatikoitaan lainaksi, jouduimme siirtämään hakua kahteen otteeseen sateen vuoksi.

Voisiko joku suomalainen toimija tulla pelastamaan ruotsalaiset tältä surkeudelta?