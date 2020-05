Ulkoministeriön edustajien mukaan Suomeen sunnuntaina al-Holin leiriltä Turkin kautta palanneet perheet ovat nyt ”viranomaisten parissa”. Suomeen palasi tänään yhdeksän suomalaislasta ja kolme äitiä, jotka pakenivat al-Holista kevään aikana.

”Heidän yleinen kuntonsa olosuhteisiin nähden - ja korostan, että olosuhteisiin nähden, on hyvä, ainakin fyysisesti. Perheet ovat nyt sosiaali- ja terveysviranomaisten hoidossa, mutta myös poliisi huolehtii tilanteesta. Perheet ovat paenneet leireiltä omatoimisesti. On kysymys siitä, että lapset ja heidän äitinsä ovat paenneet leireiltä eri aikoina, ja tietoa on välitetty ulkoministeriössä ylöspäin sitä mukaan”, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Jokainen äiti tuli Puustisen mukaan Turkkiin omien lastensa kanssa ja perheet olivat Ankarassa "aivan vähän aikaa". Hän myöntää, että on "haasteellinen tehtävä" varmistaa sataprosenttisesti, että lapset ovat varmasti äitien lapsia, mutta ulkoministeriöllä on "hyvät tiedot".

”Valtionjohtoa, poliittista tahoa ja viranomaisia oli informoitu.”

Hänen mukaansa ei ole tietoa siitä, ovatko Suomeen palanneet Isisin jäseniä, mutta palanneiden kanssa on yleisellä tasolla keskusteltu siitä, mitä heille tapahtuu Suomessa.

Puustisen mukaan ulkoministeriö on auttanut perheitä matkustusasiakirjojen kanssa ja toiminut yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Puustinen ei ota kantaa siihen, miten he pakenivat al-Holista.

”Yleisesti ottaen vain, he ovat löytäneet keinoja paeta leiriltä.”

Hän korosti tiedotustilaisuudessa, ettei ulkoministeriö ole kannustanut millään tavalla pakenemaan omatoimisesti pois leiriltä, koska se on hyvin vaarallista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on saanut Puustisen mukaan asiasta joitakin tietoja pitkin kevättä.

Perheet palasivat Suomeen kaupallisella reittilennolla eikä lennoilla ollut mukana Suomen viranomaisia. Ulkoministeriö on tehnyt takaisinmaksusitoumuksen kotiinpalaajien kanssa. Takaisinmaksu koskee paitsi lentoja myös muita palautukseen liittyviä kustannuksia.

"Suomelle ei jää kuluja siinä mielessä”, Puustinen kommentoi.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Al-Holin leirillä on tällä hetkellä noin 20 lasta ja alle 10 aikuista. Puustisen mukaan tiedossa on, että myös muiden maiden kansalaisia on päässyt pakenemaan, mutta sen sijaan ei tiedetä, onko useampia suomalaisia paennut.

”Koronapandemia vaikuttaa vahvasti paikallisen kurditahon kanssa yhteistyöhön. Yhteistyötä jatketaan niin paljon kun voidaan, mutta pandemiaoloissa kotiinpaluuja ei pystytä järjestämään. Kunhan koronatilanne rauhoittuu, niin paluuoperaatioita voidaan jatkaa”, Puustinen sanoi.

Hän ei ota kantaa siihen, kauanko muiden al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa tulee kestämään.

”Suomi pyrkii neuvottelemaan saadakseen lapset Suomeen, jotta lasten oikeudet toteutuvat.”