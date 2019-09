Etujärjestö Suomen Yrittäjät (SY) on istunut Opetushallituksen johtokunnassa vain viime hallituskaudella. SY pettyi suuresti, kun on jäämässä rannalle johtokunnasta, ja opetusministeri Li Anderssonin (vas) ratkaisu on herättänyt huomiota.