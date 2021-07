HUSin infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo Helsingin Sanomille ja Ylelle kannattavansa koronapassin käyttöönottoa Suomessa esimerkiksi tapahtumien terveysturvalliseen järjestämiseen.

Ruotsalainen kannattaa koronapassia osana muita torjuntatoimia, joihin kuuluvat maskien käyttö ja turvaväleistä huolehtiminen.

”Lisäksi jokaisen rokotusvuorossa olevan on tärkeää ottaa kahden koronarokotteen annos, jotta paluuta normaaliin voitaisiin edistää”, sanoo Ruotsalainen, jonka mukaan kesän tartuntamäärien kasvu kertoo toistaiseksi liian matalasta rokotekattavuudesta.

”Tarvitaan uusi strategia, jossa koronapassilla on merkittävä osuus. Se takaisi parhaiten terveysturvallisten tapahtumien järjestämisen”, Ruotsalainen sanoo Ylen mukaan.

Eilen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tiedotustilaisuudessa kannattavansa koronapassia. Haavisto kertoi myös, että hallituksessa on halua laatia koronaviruksen hybridistrategia uudelleen heti elokuun alussa.

Koronapassilla voisi todistaa saadun rokotteen, sairastetun taudin tai negatiivisen testituloksen ja esimerkiksi tapahtumia ja tiloja voisi avata koronapassin saaneille.

Ruotsalaisen mukaan koronatilanne menee huonoon suuntaan koko Suomessa.

”Sairaalahoidon tarve on kaksinkertaistunut kuukaudessa. Potilaita on osastoilla aikaisempia epidemia-aaltoja vähemmän, mutta suunta on huolestuttava”, hän sanoo HS:lle.