Kansainvälinen virstanpylväs tartunnoissa ylittyi samalla, kun moni maa on lieventänyt rajoituksiaan. Myös Suomessa koronarajoitukset ovat asteittain höllentyneet.

Korona. Kansainvälinen virstanpylväs tartunnoissa ylittyi samalla, kun moni maa on lieventänyt rajoituksiaan. Myös Suomessa koronarajoitukset ovat asteittain höllentyneet.

Korona. Kansainvälinen virstanpylväs tartunnoissa ylittyi samalla, kun moni maa on lieventänyt rajoituksiaan. Myös Suomessa koronarajoitukset ovat asteittain höllentyneet.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sunnuntaina koronavirustartuntoja on todettu maailmassa yli kymmenen miljoonaa.

Synkän tilaston kärjessä on Yhdysvallat, jossa tartuntoja oli lauantaihin mennessä todettu yli 2,5 miljoonaa. Myös Intiassa, Venäjällä, Britanniassa ja Brasiliassa tartuntamäärät ovat korkeita.

Maailman terveysjärjestön (WHO) lukuihin nojaten koronatartuntoja on Reutersin mukaan noin kaksinkertainen määrä vuosittain todettujen vakavien influenssatautien määrän verrattuna. Maailmanlaajuisesti koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut lähes puoli miljoonaa ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 7198 koronatartunaa. Lauantaina uusia tautitapauksia varmennettiin seitsemän ja perjantaina 17 kappaletta. Suomessa koronavirukseen on kuollut 328 henkilöä.

Lue seuraavaksi: