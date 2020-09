Keskustan puheenjohtajaksi lauantaina noussut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko linjaa keskustan sitoutuvan hänen johdollaan hallitusvastuuseen. Hän ennakoi myös, että hänestä tulee yhdessä pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa hallituksen voimakaksikko.

”Hallituksessa kuuluukin olla ristivetoa, kysymys on siitä, muodostuuko jännite repiväksi vain niin sanotuksi luovaksi jännitteeksi. Keskustan ja sdp:n vahvin yhteinen linja on työ, meidän tavoite on sama ja yhteinen”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Saarikko sanoo olevansa luottavainen sen suhteen, millainen yhteistyöstä Marinin kanssa tulee. Hän korostaa siltojen rakentamista vastakkainasettelun sijaan.

”Mun toimintatapa on rakentaa siltoja, ei lietsoa vastakkaisasettelua. Uskon, että suomalaiset arvostavat sellaista asioiden hoitoa, joka on ratkaisukeskeistä ja jossa löydetään edes ne pienimmät yhteiset nimittäjät. Korostan tätä, koska Suomi on poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”, Saarikko totesi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Suomella on kaksoishaaste, joka liittyy terveyteen ja turvallisuuteen sekä talouteen ja työllisyyteen.

”Nyt on edessä syyskausi, josta kellään ei ole kristallipalloa siitä, miten asiat tulevat etenemään. Meillä on vakavia ja vaativia haasteita Suomen taloudessa. Voi olla, että se, mitä Kaipolassa nähtiin, ei jää viimeiseksi ikäväksi uutiseksi.”

Saarikon mukaan talous- ja työllisyystilanteen seuraamiseen tarvitaan 5-7 mittaria. Hän vertaa tilannetta Juha Sipilän hallituskauteen. Seurantamittareiden tarkoitus on Saarikon mukaan saada hallitus etenemään samaan suuntaan. Keskustan tulee Saarikon mukaan huolehtia, että yrityksille tarjotaan vakaa toimintaympäristö.

”Sillä kokemuksella mitä minulla on, en ole yksissäkään helpoissa budjettineuvotteluissa ollut mukana”, hän totesi ja ennakoi budjettiriihestä ”kovaa vääntöä”.

Saarikko ei havittele valtiovarainministerin salkkua vaan sanoo haluavansa jatkaa nykyisessä tehtävässään tiede- ja kulttuuriministerinä.

”Ajattelen niin, että Matti Vanhanen on hallituskaudella kolmas keskustalainen valtiovarainministeri ja hän on hyvä siinä. Mun johtajuus ei perustu siihen, että tarvitsisin itselleni kaikki tehtävät, joita pidetään merkittävinä”, hän totesi mediahaastatteluissa.

Puheenjohtajavaalissa syrjäytetyn Katri Kulmunin jatkosta Saarikko kertoo ensin keskustelevansa Kulmunin kanssa kahden kesken.

”Katrin kaudesta jää vahva visio ja leima keskustasta aluepolitiikan puolustajana. Mitä tulee hänen rooliinsa puolueessa, tarkoitin koko sydämestäni, että ovet ovat hänelle auki. Keskustelen kahden hänen kanssaan, kun hän kokee olevansa siihen valmis.”

Keskustan kannatus lähtee Saarikon mukaan nousuun sillä, että puolue pystyy löytämään riittävän vahvoja yhteisiä nimittäjiä. Niitä voisivat Saarikon mielestä olla alueisiin ja elinvoimaan liittyvät teemat ja lapsiperheet.