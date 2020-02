Perussuomalaisten nuorisojärjestön avoin kapina emopuoluetta kohtaan on lauantaina saanut aikaan keskustelun perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon asemasta.

Perussuomalaisten nuorisojärjestö hylkäsi lauantaina emopuolueen vaatiman sääntömuutoksen, jonka tarkoituksena oli kitkeä ihonväriä ja sukujuuria korostava etnonationalismi yhdistyksestä. Sääntöuudistuksessa oli mukana myös kohta, jossa nuorisojärjestön jäsenyys olisi sidottu emopuolueen jäsenyyteen.

Poliittiseen väkivaltaan ja äärioikeistoon erikoistunut tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta arvioi STT:lle, että perussuomalaisten nuorisojärjestössä niin sanottujen etnonationalistien asema on varsin vahva ja osa heistä kyseenalaistaa myös emopuolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon linjaa.

Samansuuntaisia arvioita kuuluu myös politiikan kentältä.

”Aiemmin Halla-ahon joukot kaatoivat emopuolueen Jyväskylässä 2017. Sen seurauksena perustettiin uusi puolue. Nyt fasistinen nuorisojärjestö kaatoi emopuolueen sääntöuudistuksen. Seurauksena PS perustaa uuden nuorisojärjestön. See a pattern here”, aikaisemmin perussuomalaisiin kuulunut, nykyisin sinisten kuntapoliitikkona toimiva Tiina Elovaara kirjoittaa Twitterissä.

Elovaaran mukaan kiinnostaa on se, miten perussuomalaiset ja Jussi Halla-aho ratkaisevat tilanteen

”Erikoista seurata miten Halla-aho & PS-organisaatio joutuvat ratkomaan ongelmia, joissa aiemmin vielä olivat tällä hankaluuksia aiheuttavalla puolella. Kiinnostavaa myös miten he ongelmia ratkovat. Nyt ilmeisesti perustetaan kokonaan uusi nuorisojärjestö. Kas kun ei puolue.”

Myös kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen nostaa esiin saman asian. Hän vertaa tilannetta suoraan Jussi Halla-ahon nousuun perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2017.

”Mietin, että onko PS-Nuorien päätös kävellä puoluejohdon yli ensimmäinen signaali siitä, että väkeä kertyy myös Jussi Halla-Ahoa radikaalimmalle puolelle? Siihen päättyi Timo Soinin taru. Aina löytyy niitä, joille mikään ei riitä ja siitä ei hyvää seuraa.”

Puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi aikaisemmin viikolla Uudelle Suomelle, että perussuomalaiset on valmis katkaisemaan kaikki yhteydet nuorisojärjestöönsä, jos PS-Nuorten jäsenet estävät sääntömuutoksen. Hänen mukaansa sellaisessa tilanteessa ei olisi ”edellytyksiä jatkaa yhteistyötä nuorisojärjestön kanssa”.

Halla-aho totesi PS-Nuorten äänestyksen jälkeen kaikkien vaihtoehtojen olevan auki.

Grönroos piti lauantaina edelleen kiinni siitä, ettei yhteistyön edellytyksiä nuorisojärjestön kanssa ole. Hän sanoo, että perussuomalaiset aikoo perustaa uuden nuorisojärjestön.

"Kyllä se on tärkeää, että puolueella on omaakin nuorisotoimintaa”, hän sanoi STT:lle.

PS-Nuoria aikaisemmin johtanut nykyinen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen pitää tätä järkevänä.

”Kun etnorinki ei selvästikään halua PS-Nuorten olevan perussuomalaisten nuorisojärjestö eikä sitoutua sen arvoihin, on järkevää perustaa nuorisojärjestö, joka haluaa. Tärkeä tieto monelle jäsenyyttä harkinneelle kansallismieliselle nuorelle.”

Sääntömuutoksen hylkääminen saattaa joka tapauksessa johtaa koko nuorisojärjestön toiminnan huomattavaan hankaloitumiseen ja jopa lamauttavaan iskuun. PS-Nuorten toiminnan kannalta apu emopuolueelta on ollut elintärkeää valtionavun lisäksi. Simo Grönroosin arvion mukaan PS-Nuoret on saanut puolueelta rahaa vuositasolla ”perinteisesti sadantuhannen päälle”, mikä olisi aika lähellä summaa, jonka valtio on nuorisojärjestölle myöntänyt.

PS-Nuorten rahoitus ajautui jo viime vuonna ongelmiin, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päätti evätä sen 115 000 euron valtionavun järjestön Twitter-tililtä lähetetyn rasistisen viestin vuoksi.

Lisäksi PS-Nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen nostatti viikonloppuna kohun julistautumalla fasistiksi Virossa pitämässään puheessa.

Puoluesihteeri Grönroos on kertonut Uudelle Suomelle, että Jalonen erotetaan perussuomalaisista. Jalonen itse kommentoi lauantaina, että haluaisi pysyä puolueen jäsenenä.

”Tietysti ensisijaisesti kiinnostaisi toimia perussuomalaisessa puolueessa. Odotan, mitä puoluehallitus päättää. Oma tahtotila on jatkaa ja olla ehkä ehdolla vaaleissa, tai auttaa muita vaaleissa. Jos sieltä tulee potkut, niin Suomen Sisu on varmaan se jossa toimin jatkossakin”, hän sanoi STT:lle.

