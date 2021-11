Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson muistuttaa blogissaan vakiintuneiden talouspolitiikan työkalujen, kuten kehysmenettelyn, olevan rakennettu tietyistä poliittisista lähtökohdista. Viikonloppuna Andersson esitti aiheeseen liittyviä kantojaan Helsingin Sanomissa.

”Kun kehysmenettelyssä lukitaan vain julkisten menojen taso, mutta ei aseteta minkäänlaisia rajoitteita tulojen laskulle, kannustaa se päättäjiä aina valitsemaan verojen keventämisen. Näin ollen kehysmenettely on rakennettu tavalla, joka ei itse asiassa takaa julkisen talouden tasapainoa ja kestävyyttä, vaan ainoastaan menojen rajoittamisen. On selvää, että tulojen riittävyyden varmistaminen on yhtä oleellista kuin menojen kehitys valtiontalouden tasapainottamiseksi”, Andersson kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa silti ”tiukkana kirstunvartijana esiintyvä” kokoomus esittää jatkuvasti miljardien verokevennyksiä.

”Puolue kertoo harvoin jos koskaan, miten ne rahoitettaisiin. Usein on myös annettu ymmärtää, että verokevennykset maksavat itsensä takaisin ’dynaamisten vaikutusten kautta’”, Andersson jatkaa.

Hän nostaa kirjoituksessaan esiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvityksen, jonka mukaan veropoliittisin keinoin ei yleisesti voida merkittävästi vaikuttaa työntekoon liittyviin valintoihin. Hän siteeraa selvitystä, jonka mukaan ”työn tarjonnan maltillisesta joustosta johtuen tuloveroprosentin alentaminen ei ainakaan lyhyellä aikavälillä vaikuta tehdyn työn määrään. Toisaalta tuloverotuksen maltillinen kiristäminen lisää tutkimustulosten mukaan verotuloja eikä aiheuta merkittävää hyvinvointitappiota vähentämällä merkittävästi työn tarjontaa.”

Andersson kirjoittaa kokoomuksen jatkavan tästä huolimatta ansiotuloverokevennystä työllisyystoimenpiteenä.

”Syksyllä 2020 puolueen esitys miljardin verokevennyksestä työllisyystoimena tyrmättiin muun muassa silloisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen toimesta toteamalla, että työllisyystoimena se olisi järkyttävän kallis ja tehoton. Kokoomuksen arvion mukaan yhdellä miljardilla saisi 6 000 laskennallista työllistä, eli hintalappu per työpaikka olisi 180 000 euroa vuodessa. Sitä eivät dynaamiset vaikutukset kuittaa.”

Veropoliittisia tavoitteita

Blogissaan Andersson myös oikoo julkisuudessa esitettyjä väitteitä muun muassa siitä, että vasemmistoliitolle veroasteen nostaminen olisi itseisarvo. Hänen mukaansa puolueella on paljon tarkemmat veropoliittiset tavoitteet.

”Vasemmistoliitto haluaa esimerkiksi uudistaa pääomaverotusta rakenteellisesti luopumalla listaamattomien yritysten kohtuuttomista osinkoveroeduista. Haluamme lisätä pääomaverotuksen progressiota nykyisestä. Haluamme ohjata verotusta ympäristölle ystävällisempään suuntaan luopumalla edelleen ympäristölle haitallisista verotuista.”

Lisäksi puolue haluaa Anderssonin mukaan pitää kiinni verotuksen roolista tuloerojen pienentämisessä. Siksi se painottaa progressiota.