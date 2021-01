Oppositiopuolue perussuomalaiset saa osakseen kovaa kritiikkiä Yhdysvaltain kongressin mellakoinnin jälkikeskustelussa Suomessa.

Useampikin poliitikko kritisoi sitä, että perussuomalaisista on aiemmin puolustettu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimintaa.

”Vieläkö Suomen perussuomalaiset ihailevat Trumpia, joka kiihotti kannattajiaan väkivaltaisesti valtaamaan kongressin? Tällainen hyökkäys demokraattista instituutiota vastaan on järkyttävää. Sitä ruokitaan ’vaihtoehtoisilla totuuksilla’ - myös Suomessa”, tviittaa pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja Aki Lindén.

”Hei persut , viaton kysymys: Meneekö Washington DC:ssä nyt kuten pitäisi mennä? Mikä on poliittisen johtajan vastuu demokratiassa? Kysyn teiltä, koska niin kovin moni teistä on vuosien varrella tehnyt minulle selväksi, että Trumpin kansankiihotus on hyvä juttu”, tviittaa puolestaan oppositiopuolue kokoomusta edustava europarlamentaarikko Petri Sarvamaa.

Perussuomalaisista vastataan kritiikkiin. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko ihmettelee kommentteja.

”Aki olet sen verran fiksu mies että tiedät eron poliittisten päätösten ja käytöksen erossa? Ei kukaan ihaile idioottimaista käytöstä, ei ainakaan pitäisi, mutta voi kunnioittaa esimerkiksi poliittista päätöstä jolla turvataan vaikkapa työpaikkoja. SDPtä ei tästä voi ’ihailla’”, Niikko vastaa Lindénille.

”Asiatonta tahallista vääristelyä. Ei kukaan päättäjä ihaile idioottimaista käytöstä. Eikä myöskään kansan kiihotusta, saati väkivaltaa. Eri asia on arvostaa oman kansan hyväksi luettavia poliittista päätöksiä jolla turvataan vaikkapa työpaikkoja tai rajaturvallisuutta”, hän puolestaan toteaa Sarvamaalle.

”Olet aivan uskomattoman törkeä yhdistäessäsi suomalaisen parlamentaarisen puolueen väkivaltaiseen mellakkaan. Häpeä jos osaat; äänestäjäsikin häpeävät!” tviittaa Sarvamaalle perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.

”Tämä ei käy, tämä tuhoaa yhteistyön edellytyksiä kenties pysyvästi. Kantakaa vastuunne ja tehkää jotain, kokoomus ja Petteri Orpo”, Mäkelä myös vaatii viitaten Sarvamaan tviittiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi kritiikkiä sarkastiseen sävyynsä.

”Kylläpäs puhelin soi. Perussuomalaiset kuuluvat mellakoivan Yhdysvalloissa”, hän tviittaa.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on kuvaillut Yhdysvaltain pääkaupungin tapahtumia mielenosoitukseksi, joka riistäytyi käsistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio taas luonnehtii sitä pienen joukon rähinöinniksi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra on luonnehtinut mielenosoittajia roskasakiksi.

Toisaalta hän kritisoi Twitterissä myös Black Lives Matter -liikehdintää.

Trumpia tukevat mielenosoittajat tunkeutuivat eilen illalla Suomen aikaa väkivaltaisesti Yhdysvaltain kongressitaloon. Mellakoinnissa yksi nainen kuoli poliisin ammuttua tätä ja kolme muuta "terveydellisten hätätilanteiden” vuoksi.