Pääministeri Sanna Marin (sd) puolusti Euroopan unionin elvytyspakettia voimakkaasta eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

”On syytä myös katsoa sitä, mikä olisi vaihtoehto, jos tämä olisi kaatunut? Mikäli me emme olisi saaneet heinäkuussa ratkaisua tästä kokonaisuudesta, on arvioitu, että sillä olisi ollut erittäin voimakas markkinareaktio, joka olisi voinut syöstä koko Euroopan talousalueen erittäin vaikeaan tilanteeseen”, hän sanoi.

Marinin mukaan elvytyspaketilla halutaan väittää virheitä, joita aikaisemmin on tehty.

”On parempi korjata nyt tätä tilannetta kuin ajautua sellaiseen pahempaan tilanteeseen, jossa yksi tai useampi jäsenmaa ajautuisi erittäin voimakkaaseen ja vaikeaan talouden kierteeseen, jonka jälkeen me keskustelisimme täällä jälleen sellaisista paketeista, joita esimerkiksi perussuomalaiset ovat olleet Kreikalle myöntämässä ja luomassa.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) puolestaan oikoi Italian liittyviä väitteitä ja muistutti Italian olevan yksi EU:n suurimmista nettomaksajista.

”Italiaa käytetään tässä esimerkkinä usein. He saavat tästä elpymisvälineestä saantona 79 miljardia euroa, mutta jostain syystä jätätte mainitsematta, että he maksavat siitä 48 miljardia. Eli 79 miljardia ei ole se lopullinen summa. Ja Italian kohdalla alkaneen 7 vuoden kaudella heidän nettomaksunsa on 35 miljardia euroa. He ovat nettomaksaja, mutta tästä onnettomuudesta johtuen nyt elvytysvara kohdistuu heihin.”

Vanhanen korosti, ettei elvytyspaketilla myöskään pelastetan Italian pankkeja.

”Te nostatte aina Italiaa esille. Näissä päätöksissä ei kerrota sitä, että tässä pelastetaan italian pankit. Voisi esittää vastakysymyksen: olisiko meidän talouden tai Euroopan talouden etu se, että meillä alkaisi uusi pankkikriisi? Aika näyttää, katsotaan, millainen suunnitelma Italialta tulee, onko siellä pankit mukana.”

Italiassa pitkään istunut populistihallitus kaatui juuri elvytyspakettia koskevien erimielisyyksien vuoksi tammikuussa. Tulevan pääministerin, Euroopan keskuspankin EKP:n entisen pääjohtajan Mario Draghin ensimmäisiä tehtäviä onkin uuden elvytysvarojen käyttöä koskevan suunnitelman luominen.