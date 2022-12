”Valmistelu on erittäin pitkällä”, kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Arkistokuva.

Ammattidiesel. ”Valmistelu on erittäin pitkällä”, kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Arkistokuva.

Ammattidiesel. ”Valmistelu on erittäin pitkällä”, kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Arkistokuva.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei ehdi antamaan esitystä niin sanotusta ammattidieselistä enää kuluvalla hallituskaudella, vahvistaa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Asia nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina, kun sen perään kysyivät Jouni Kotiaho (ps) ja Timo Heinonen (kok). Ammattidieselin verotuen valmistelu on ollut käynnissä hallituksen päätöksellä. On kaavailtu, että ammattiautoilija voisi saada polttoaineveron palautusta 17 senttiä litralta.

Ministeri Saarikko kuitenkin nyt vahvistaa, että hallituksen esityksenä sitä ei ehditä enää tällä vaalikaudella antamaan.

”Mutta se on seuraavan hallituksen pöydällä välittömästi valmiina annettavaksi, mikäli uusi hallitus näin päättää”, Saarikko sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

”Hallitus ei ole tuomassa esitystä. Olen laittanut sen valmisteluun, se on täysin valmiina seuraavan hallituksen pöydällä, kunhan seuraava hallitus haluaa sen esityksen antaa. Sen mittakaava on euroissa useiden satojen miljoonien eurojen arvoinen ja erittäin merkittävä Suomen logistiikalle ja liikkumiselle ja tavaroiden, ihmisten paikasta toiseen liikkumiselle pitkien välimatkojen maassa.”

Saarikko on kutsunut ensi viikolla koolle kaikkien eduskuntapuolueiden johdon, jotta valtiovarainministeriön virkakunta voi esitellä ”hyvin loppusuoralla olevan valmistelun”.

”Mittakaavaltaan se on tietenkin valtion verotulojen näkökulmasta iso satsaus, satojen miljoonien eurojen kokoinen, ja kukin puolue on perusteltu harkitsemaan tykönään, onko valmis tuota esittämään.”

Hallitus on aiemmin linjannut määräaikaisesta polttoainetuesta, jolla on ollut tarkoitus kompensoida äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki oli haettavissa marraskuussa, ja sitä on myönnetty kuljetustoiminnassa käytettyyn polttoaineeseen sekä työkoneissa käytettyyn polttoöljyyn.

Lisäksi hallitus on linjannut jakeluvelvoitteen väliaikaisesta alentamisesta, jonka jatkamisesta ensi vuodelle eduskunta päättää tänään. Jakeluvelvoitteella viitataan uusiutuvien polttoaineiden osuuteen liikennepolttoaineessa.

LUE SEURAAVAKSI: